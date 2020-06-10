Зеленского не позовут на парад в Москву: в Кремле назвали причину

У Путина объяснили, почему украинского президента не приглашали на 75-летие окончания Великой Отечественной войны

Российские власти решили не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Парад победы, который состоится 24 июня на Красной площади в Москве.

Об этом на брифинге 10 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объяснив это тем, что "акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ".

"Как мы знаем, Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах, и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", – заявил Песков.

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По его словам, на данный момент свое участие в параде подтвердили президенты Казахстана, Киргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, а также лидеры поддерживаемых Кремлем непризнанных "республик" Абхазии и Южной Осетии.

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Кроме того, официально согласился посетить мероприятие и глава одной страны Евросоюза – президент Хорватии Зоран Миланович. А вот от ближайшего союзника России – Беларуси – ответ пока что не получили.

Напомним, что приуроченный к 75-летию окончания Великой Отечественной войны крупный парад должен был состояться еще 9 мая, однако из-за начавшейся пандемии коронавируса его было решено перенести.

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При этом в прошлом году в Кремле утверждали, что собирались позвать Зеленского на юбилейный парад, но теперь, видимо, передумали.

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