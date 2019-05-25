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Зеленского пригласили с визитом в Канаду: дипломат рассказал подробности

25 мая, 09:41

2 июля в Канаде пройдет конференции по поддержке реформ в Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен посетить Канаду 2 июля. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил Радио Свобода.

"Оно (приглашение. – Ред.) лично, по крайней мере по телефону передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", – рассказал дипломат.

По его словам, дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде этого дня конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", – отметил Ващук.


Напомним, в Канаде очень внимательно следят за происходящим в Украине. Так, например, 16 мая, в столичной Оттаве депутаты пришли на работу в парламент в украинских вышиванках .

А месяцем ранее премьер Канады Джастин Трюдо и Зеленский пообщались о сотрудничестве Канады и Украины . Собеседники выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство.

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Тег Канада, визит, Зеленский, приглашение

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