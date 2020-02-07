Зеленского пригласили в Данию

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пригласила президента Украины Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Королевство Дания.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, письмо Фредериксен передал министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Во время переговоров Кофод заявил, что "Дания остается на стороне Украины в преодолении всех ее существующих вызовов, в том числе в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины".

Главы внешнеполитических ведомств двух стран дали высокую оценку состояния украинско-датского двустороннего сотрудничества.

"С целью активизации политического диалога министр Кофод передал адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо премьер-министра Дании Метте Фредериксен с приглашением совершить официальный визит в Королевство Дания", – сказано в сообщении.

С целью развития экономического и инвестиционного сотрудничества Украина и Дания договорились о заключении в ближайшее время документа о партнерстве в политической, экономической и энергетической сферах.

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Кроме того, ожидается ратификация Верховной Радой Украины межправительственного Соглашения о реализации датской программы финансирования инфраструктурных проектов.

Кофод дал положительную оценку состояния реформ в Украине и отметил, что его страна будет продолжать оказывать практическую помощь в этой сфере. По его словам, положительные результаты реформ также поощряют датский бизнес к инвестиционной деятельности в Украине.

Вместе с тем Кофод заверил, что Дания поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

В тренде Санкции будут продолжаться: Дания потребовала от России соблюдать Минские соглашения

Руководитель министерства иностранных дел Дании подчеркнул также важность дальнейшего давления на Россию, в том числе путем санкций, направленных на побуждение Москвы к выполнению своих обязательств в соответствии с Минскими договоренностями.

Напомним, что ранее в Офисе президента Украины подтвердили предстоящий визит Владимира Зеленского в Ватикан, о котором ранее сообщили в пресс-службе Святого престола.

Отмечается, что встреча с Папой Римским Франциском состоится в рамках двухдневного официального визита в Италию на ближайших выходных.

В первый день поездки, 7 февраля, Зеленский встретится со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой, а также пророссийским премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который ранее выступал за снятие европейских санкций с Москвы и возвращение РФ в состав "Большой восьмерки".

Переговоры с Папой Римским и другими высокопоставленными представителями Ватикана запланированы на следующий день поездки, 8 февраля.

Кроме Франциска, Зеленский встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.

Для Владимира Зеленского это будет первый визит в Италию и встреча с Папой Римским после избрания президентом Украины. В то же время с Конте он уже встречался – переговоры проходили 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Одной из поднятых тем был приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого присяжные итальянского суда отправили на 24 года за решетку за якобы причастность к убийству итальянского фотокорреспондента на Донбассе. Украина добивается возвращения осужденного военнослужащего на родину, но особых успехов в этом пока что не добилась.

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