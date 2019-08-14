Зеленского просят отменить госфинансирование партий: петиция набрала нужное число подписей

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Петиция на сайте президента Украины об отмене госфинансирования политических партий набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Автором обращения к президенту является народный депутат 4-8 созывов Верховной Рады Николай Томенко.

"Предлагаю отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета. Эти средства следует направить на решение крайне важных проблем, связанных с безопасностью и оборонной мощью государства и качеством жизни людей. В частности – на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни", – говорится в петиции.

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В тексте документа также отмечается, что с 2016 по 2019 годы на деятельность политических партий было выделено почти 1,5 млрд гривен, которые потрачены в основном на телевизионную рекламу.

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"По моему убеждению, использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране – цинично и недопустимо", – говорится в петиции.

За следующие пять лет, как считает Томенко, на содержание партий потратят 5,9 млрд гривен. При этом финансирование получат и те политические силы, которые не прошли в парламент нового созыва. До этого бюджетное финансирование получали партии, которые по итогам выборов 2014 года прошли в Верховную Раду.

При этом с 1 января 2019 года вступил в силу новый порядок определения размера взноса в поддержку политических партий.

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