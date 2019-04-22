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Премьер-министр Грузии поздравил Зеленского с победой на выборах

Сегодня, 08:30

Официальный Тбилиси позитивно оценил проведение избирательного процесса в Украине

Мамука Бахтадзе. Фото: facebook.com/bakhtadzemamuka
Мамука Бахтадзе. Фото: facebook.com/bakhtadzemamuka.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю новоизбранного президента Владимира Зеленского. Грузия поддерживает Украину в ее мирном и демократическом решении", – написал глава грузинского правительства.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. Но согласно данным Национального экзит-пола, лидер партии "Слуга народа" набрал 73,20%, а его оппонент и действующий глава государства Петр Порошенко – 24,46%.

В то же время согласно данным ЦИК по состоянию на 8:20 22 апреля, Зеленский набирает 73,19% (12 160 694 голосов избирателей), у Порошенко – 24,48% (4 068 156). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Читайте подробней, как отреагировали в мире на выборы президента в Украине.

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Тег выборы, Грузия, Зеленский, поздравление, Бахтадзе

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