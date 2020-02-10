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Зеленского высоко оценили в докладе Мюнхенской конференции

10 февраля, 17:08

Международная кризисная группа намекнула, что на Донбассе довольно хрупкая ситуация

/ Фото: president.gov.ua

В Германии 14 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности, на которую поедет и Владимир Зеленский. В то же время в подготовленном докладе конференции позитивно отметили роль украинского лидера в урегулировании конфликта на Донбассе.

Международная кризисная группа в своем докладе выделяет 10 главных конфликтов, которые в 2020 году будут в эпицентре внимания и в которых пересекаются интересы мировых государств-лидеров. Так, мировое сообщество призывает особое внимание уделить конфликтам в Афганистане, Йемене, Эфиопии, Буркина-Фасо, Ливии, Кашмире, Венесуэле, Украине, конфликты США с Северной Кореей, противостояния на Ближнем Востоке с участием американцев, Израиля, Ирана.

Говоря о ситуации на Донбассе международное сообщество отмечает прогресс после прихода к власти Владимира Зеленского.

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"Новый украинский президент привнес новую энергию в усилия по прекращению шестилетнего конфликта между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами в стране на Донбассе. И все же, если сейчас мир кажется более правдоподобным, чем год назад, это далеко не предопределено – недавние планы более всеобъемлющего прекращения огня и разведения (войск – ред.) может рухнуть, а боевые действия могут обостриться", – говорится в докладе.

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Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2019 года в Мюнхенской конференции принимал участие пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробнее об итогах Мюнхенской конференции-2019.

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Донбасс Владимир Зеленский война на Донбассе мюнхенская конференция

Источник: Сегодня

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