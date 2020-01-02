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Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фото

2 января, 10:44

Президент Украины выбрал для себя и своей семьи отечественный отдых

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в Карпатах и уже успел покататься на лыжах в Буковеле. На украинском горнолыжном курорте с ним пофотографировались и снимки попали в сеть.

На фото глава государства был запечатлен в горнолыжном костюме и с маской.

"Посмотрите! Это сегодня в Буковеле. Как всегда спасибо за фото", – написал пользователь ze_foreverr в Instagram.

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Еще один пользователь соцсети zecoffee написал: "А Вову тут уже нашли катающимся на лыжах в Буковеле. Желаем хорошего отдыха".

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Фото: REUTERS/Leah Millis

Ранее в СМИ сообщали, что Владимир Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте, что в Ивано-Франковской области.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский в качестве президента впервые выступил с новогодним обращением. Глава государства решил не мучить украинцев непонятными политическими и экономическими терминами и обратился на доступном языке. Он пожелал соотечественникам быть здоровыми в новом году, чтобы было больше поводов для улыбок, и призвал к взаимному уважению. Также Зеленский попросил украинцев честно ответить на один важный вопрос.

Читайте также полный текст новогоднего поздравления Зеленского.

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Буковель Карпаты Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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