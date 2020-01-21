Зеленского заметили в детском магазине: что купил президент (фото)

Глава государства был в сопровождении всего одного охранника

Фото: instagram.com/lyndosik

Президента Украины Владимира Зеленского 20 января заметили в одном из магазинов детских игрушек, где он совершал покупку. Соответствующее фото опубликовала киевлянка Дарья Линдина в Instagram.

"Не смотрите на меня уставшую, тут главный @zelenskiy_official (ссылка на официальный аккаунт президента)", – подписала девушка снимок с Зеленским, а в комментариях добавила, что глава государства был в магазине с одним охранником.

Что касается самой покупки, то на фото можно увидеть Зеленского с пакетом, в котором находится конструктор из серии Lego Mindstorms. В данном магазине такая игрушка стоит в районе 9 тысяч гривен.

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Цена конструктора в магазине.

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Отметим, что сегодня. 21 января, у сына Зеленского Кирилла день рождения – ему исполняется 7 лет и, судя по всему, этот конструктор предназначался ему.

Как сообщали новости "Сегодня", в декабре во время визита в Азербайджан Зеленский в Баку зашел в магазин. Он обрадовался, что за тысячи километров от родины продается украинская продукция.

Также мы писали на днях, что Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram. На Банковой объяснили, почему так сделали, и где теперь украинцам писать президенту.

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