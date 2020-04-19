Зеленскому доложили о нарушениях украинцев в церквях на Пасху: подробности

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что после Пасхи коронавирусом может заболеть 2-10% украинцев. Потому он держит на личном контроле вопросы соблюдения карантина на праздники. Президента оперативно информируют о ходе праздничных мероприятий в регионах. Об этом сообщает Офис главы государства.

На данный момент в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак находится на постоянной связи с председателями областных государственных администраций и органами МВД. Глава государства оперативно проинформирован о ходе праздничных мероприятий в регионах.

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По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужение в большинстве церквей проходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Однако не обошлось без нарушений. Богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины, участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 церквях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений в Донецкой области, там начато уголовное производство – речь идет о большом количестве людей в Святогорской лавре. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

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Президент Украины благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а также духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений.

"В этом году на богослужение пришли 130 000 верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознательность украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью", – сказал Зеленский.

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Читайте подробнее, как украинцы празднуют Пасху: онлайн-богослужения и освящения во время карантина.

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