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Зеленскому передали стратегию нацбезопасности: три основных принципа

18 февраля, 14:30

Сегодня Зеленский собрал СНБО и обсудил нацбезопасность страны

/ Фото: president.gov.ua

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президенту Владимиру Зеленскому представили стратегию национальной безопасности "Безопасность человека – безопасность страны", основанную на трех принципах, сообщает Офис главы государства.

На заседании СНБО документ был одобрен и предложен президенту для утверждения.

"Впервые в центре внимания документа – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов и добавил, что приоритетом будет установление мира как залога развития страны, но без потери территорий.

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Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности:

  • сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины);
  • устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей);
  • взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

Приоритетами национальных интересов определены:

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  • отстаивание независимости и государственного суверенитета;
  • восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины;
  • общественное развитие, прежде всего человеческого капитала;
  • защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
  • европейская и евроатлантическая интеграция.

Данилов подчеркнул, что утверждение данной стратегии станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

"Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков", – сказал он и добавил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) дала позитивную оценку этой стратегии.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в СНБО заявляли, что есть пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Смотрите также видео брифинга с участием президента Украины, секретаря СНБО и начальника Генштаба:

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СНБО стратегия Владимир Зеленский нацбезопасность

Источник: Сегодня

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