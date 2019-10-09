Зеленскому показали ракетный комплекс "Нептун": опубликовано видео

В КБ «Луч» рассказали президенту, когда закончатся испытания и военные закупят первый дивизион

Пусковая установка ракетного комплекса "Нептун" Фото: Defense Express

Ранее в Украине испытывали крылатую ракету, а сегодня президента Владимира Зеленского непосредственно ознакомили с ракетным комплексом "Нептун" в рамках международной выставки "Оружие и безопасность".

Об этом сообщает "Милитарный портал".

Так, генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев рассказал, что завершение испытаний РК-360 МЦ "Нептун" запланированы на начало следующего года, после чего состоится государственный заказ одного дивизиона новой техники. Сейчас пока происходит согласование финансирования программы на следующий год.

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В состав дивизиона входят:

6 унифицированных пусковых установок УСПУ-360;

6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360;

6 транспортных машин ТМ-360;

подвижной командный пункт дивизиона РКП-360;

72 ракеты Р-360, по четыре в пусковой установке, транспортно-заряжающий машине и столько же на транспортной машине.

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в прошлом году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробней о характеристиках ракетного комплекса.

Смотрите также видео с выставки "Оружие и безопасность" в Киеве, где был представлен бронетранспортер для спецназа:

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