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Зеленскому представили законопроект об "инвестиционной няне": как помогут бизнесу

1 июля, 00:15

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Законопроект готов к рассмотрению в парламенте Украины

На заседании Национального совета реформ заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций. Она отметила, что основой документа стала идея, которую президент Украины Владимир Зеленский назвал "инвестиционной няней".

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Об этом сообщает сайт главы государства.

В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", – отметила заместитель руководителя Офиса Президента.
Также инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Они получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

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"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", – сообщила Юлия Ковалив.
Законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальной инвестиционным советом. Он готов к вынесению на рассмотрение украинского парламента.

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Ранее мы писали о том, что проект "Инвестиционная няня" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

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инвестиции няня Владимир Зеленский законопроект

Источник: Сегодня

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