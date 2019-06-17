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Зеленскому рано переезжать из АП: экс-начальник госохраны назвал причину

17 июня, 13:26

Президент хочет переехать в новое здание, однако Гелетей указал на важный момент

Фото: president.gov.ua

Для переезда президента Владимира Зеленского из Администрации президента с Банковой нет возможности, так как нет другого здания, которое бы соответствовало нормам безопасности главы государства.

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" бывший глава Государственной службы охраны Валерий Гелетей.

По его словам, для строительства нового здания с соответствующей системой безопасности нужен не один год.

"Я глубоко убежден, что в условиях, в которых мы сегодня живем, в условиях российской агрессии, это делать (переезд в новое здание) не правильно. Этот процесс будет очень не быстрым, потому что учитывая украинское законодательство и прохождение государственных средств, – это определенное время и определенные правила. Я думаю, чтобы построить здание по всем нормам, в том числе, по мерам безопасности, нужно минимум 2-3 года. А здания, которое готово сейчас, чтобы переезжать (мы объезжали Киев), я к большому сожалению, не нашел", – заявил Гелетей.

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В то же время экс-глава ГСО считает, что пока нет более защищенного здания, чем Администрация президента.

"Это не только то, что мы видим снаружи, это и подземные коммуникации, и связь с Кабинетом министров, Верховной Радой", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Администрации президента Андрей Богдан рассказывал, что Зеленский переедет с Банковой, а из старого здания АП можно сделать музей. По его словам, после переезда президента в другой офис, рассматривается несколько вариантов касательно дальнейшей судьбы здания на Банковой.

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Тег переезд, Зеленский, администрация президента, гелетей

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