Зеленскому сейчас нежелательно ехать с визитом в США: Пристайко назвал причину

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

О новой встрече президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа говорить преждевременно. Киеву стоит подождать с официальным визитом до завершения расследования в США по делу об импичменте.

Об этом рассказал в интервью агентству УНИАН министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он напомнил, что есть приглашение Трампа Зеленскому посетить США, однако нынешние скандальные процессы в Америке мешают визиту украинского президента.

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"Все стороны знают, что есть приглашение. Оно лежит, условно говоря, на столе. Президент Зеленский сам сказал об этом президенту Трампу: "Спасибо за приглашение, но вы забыли указать дату". Все посмеялись. Но это он просто очередной раз напомнил и обострил этот момент. Дипломатические советники и министр иностранных дел работают над тем, чтобы это произошло. Наверное, вы правы, и, очевидно, (для визита) не лучшее время, когда ведется расследование импичмента. К большому сожалению для нас, упоминается и Украина. Поэтому надо, по меньшей мере, подождать, пока закончится расследование. Это внутреннее дело США. Украина просто ждет приглашения", – сказал Пристайко.

В то же время министр отметил, что в случае, если Вашингтон неожиданно найдет дату для встречи в ближайшие месяцы, то Зеленский отправится в США, несмотря на напряженную там политическую обстановку.

"Зависит от американской стороны. Если завтра нам позвонят и скажут: "Пожалуйста, мы нашли дату", и это, условно говоря, 10-е число, мы посмотрим в календарь, и скажем: "Прекрасно", или "Простите, давайте 11-го". То есть, разговор ведется чисто технический. Нас ничего не сдерживает от того, чтобы заправить самолет и отправиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который пребывал на днях с визитом в Америке, рассказывал, что Киев работает над подготовкой полноценного визита Зеленского в США.

Напомним, последний раз президент Украины был в США в конце сентября, когда принимал участие в Генеральной ассамблее ООН. Также там он встречался с американский президентом Дональдом Трампом тогда и вспыхнул скандал с якобы давлением на украинского лидера через рассекречивание стенограммы телефонного разговора. Читайте все подробности визита президента Зеленского в США и встречи с Трампом.

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