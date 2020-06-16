Зеленскому за нарушение карантина светит огромный штраф

Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрит вопрос об административном наказании для президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина, когда он вместе с чиновниками заглянул в кафе в Хмельницком. Ему грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
Согласно данным суда, главе государства инкриминируют нарушение статьи 44−3 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм по закону "О защите населения от инфекционных болезней".
Нарушение этой статьи должностными лицами (коим и является Зеленский) влечет за собой наказание в виде штрафа от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодняшний день это от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен).
Заседание Хмельницкого суда запланировано на 19 июня в 09:00.
Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Владимир Зеленский в Хмельницком нарвался на штраф за посещение кафе во время карантина. На тот момент еще не разрешалось заведениям общественного питания принимать посетителе в помещении, а только на летних площадках. Кроме того, в кафе разрешается за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было больше. Впрочем, президент не спорил с этим и согласился заплатить, если ему выпишут штраф.
В то же время в Нацполиции составили админпротоколы не только на Зеленского, но и на и его спутников, которые с ним посещали кафе в Хмельницком: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.
Также протокол составлен и на владельца кафе, который, вопреки карантинным ограничениям, возобновил работу, а затем обслуживал посетителей (на тот момент кафе имело право принимать посетителей только на летней площадке, а не в помещении).
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк