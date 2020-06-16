Зеленскому за нарушение карантина светит огромный штраф

Президент заплатит больше, чем если бы нарушил простой человек

Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрит вопрос об административном наказании для президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина, когда он вместе с чиновниками заглянул в кафе в Хмельницком. Ему грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Согласно данным суда, главе государства инкриминируют нарушение статьи 44−3 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм по закону "О защите населения от инфекционных болезней".

Нарушение этой статьи должностными лицами (коим и является Зеленский) влечет за собой наказание в виде штрафа от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодняшний день это от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен).

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Заседание Хмельницкого суда запланировано на 19 июня в 09:00.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Владимир Зеленский в Хмельницком нарвался на штраф за посещение кафе во время карантина. На тот момент еще не разрешалось заведениям общественного питания принимать посетителе в помещении, а только на летних площадках. Кроме того, в кафе разрешается за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было больше. Впрочем, президент не спорил с этим и согласился заплатить, если ему выпишут штраф.

В то же время в Нацполиции составили админпротоколы не только на Зеленского, но и на и его спутников, которые с ним посещали кафе в Хмельницком: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Также протокол составлен и на владельца кафе, который, вопреки карантинным ограничениям, возобновил работу, а затем обслуживал посетителей (на тот момент кафе имело право принимать посетителей только на летней площадке, а не в помещении).

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