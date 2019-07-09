Земельный банк, децентрализация и онлайн-услуги: новые заявления кандидатов в Раду

В преддверии внеочередных выборов представители политических сил обратились к избирателям

В Харькове состоялся форум "Будущее городов". На нем обсуждали вопросы культурной и финансовой децентрализации регионов, привлечения инвестиций и создания надлежащих условий работы для тех украинцев, кто выехал на заработки за границу.

Более 70 мэров и руководителей территориальных общин поддержали инициативы "Оппозиционного блока". В частности, в партии настаивают: центральная власть должна заниматься армией, монетарной и внешней политикой, международными и общегосударственными инфраструктурными проектами. Остальным – местные власти, которые лучше знают нужды своих общин.

"Оппозиционный Блок" объединяет мэров городов Украины, объединяет промышленников, бизнесменов, людей, которые создают рабочие места. И у нас есть понимание того, как развивать территории, будущее городов, и проведение сегодняшнего форума тому подтверждение", – говорит мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Мы понимаем, что необходимо сделать для того, чтоб развивалась промышленность, создавались новые рабочие места и возвращались люди, которые уехали за границу, и как навести порядок в государственных монополиях и на государственных предприятиях; как создать ту систему, в которой страна не будет зависеть от политиков и фамилий менеджеров. То есть, у нас есть новая формула страны", – заявляет народный депутат (фракция ("Оппозиционный блок") Евгений Мураев.

Открытый рынок земли в Украине – один из ключевых вопросов, рассмотренных на саммите "Украина-ЕС". И к решениям главных проблем, связанных с ним, дискуссии не привели, уверен Олег Ляшко. Политик утверждает, Евросоюз обещает Украине за открытие рынка полмиллиарда евро дешевых кредитов. В Радикальной партии убеждены: всесторонняя поддержка украинских фермеров государством позволит заработать значительно больше.

"Продажа земли иностранцам – это отсутствие коровы в селе, отсутствие рабочих мест, отравление колодцев, пчел, животных, детей. Наша альтернатива: процветающее украинское село, изменение государственной политики, поддержка, восстановление животноводства, агропереработка. А для тех людей, которые хотят продать свои земельные паи, мы предлагаем создать государственный земельный банк, который будет дорого у владельцев паев выкупать землю. Их земля будет оставаться в государственной собственности, а человек получит высокую, достойную плату за свой пай", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Олег Ляшко.

Цифровые технологии – экономят время и деньги. А еще уменьшают коррупционные риски. В этом убежден лидер "Украинской стратегии" Владимир Гройсман. Правительство под его руководством запустило более 120 электронных услуг. Сегодня в Украине можно через компьютер оформить субсидию, помощь при рождении ребенка, получить выписки из реестров. С сегодняшнего дня появилось еще одно нововведение, которое облегчит ведение бизнеса. Это – онлайн-регистрация общества с ограниченной ответственностью. К концу года, говорит Владимир Гройсман, количество электронных услуг возрастет до 180.

"Для нас является приоритетом номер один развитие экономики. На самом деле экономика- это то, что делает каждый украинский предприниматель. И задача власти создать нормальные условия для легкости ведения бизнеса. Чтобы бизнес можно было вести абсолютно дистанционно. Не имея никаких контактов: ни с чиновниками, ни с государственными учреждениями. Фактически это и есть государство в смартфоне", – говорит он.

Между тем, Верховный суд отменил требование к Центральной избирательной комиссии проводить повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене.

7 июля Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии. Как рассказала председатель Комиссии Татьяна Слипачук, "ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им сотрудников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах. В то же время политические силы уже определились с людьми, с которыми пойдут на выборы. Читайте подробней о списках партий, которые идут в Верховную Раду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Земельный банк, децентрализация и онлайн-услуги: новые заявления кандидатов в Раду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"