Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости политики

Земельный банк, децентрализация и онлайн-услуги: новые заявления кандидатов в Раду

9 июля, 22:07

В преддверии внеочередных выборов представители политических сил обратились к избирателям


В Харькове состоялся форум "Будущее городов". На нем обсуждали вопросы культурной и финансовой децентрализации регионов, привлечения инвестиций и создания надлежащих условий работы для тех украинцев, кто выехал на заработки за границу.

Более 70 мэров и руководителей территориальных общин поддержали инициативы "Оппозиционного блока". В частности, в партии настаивают: центральная власть должна заниматься армией, монетарной и внешней политикой, международными и общегосударственными инфраструктурными проектами. Остальным – местные власти, которые лучше знают нужды своих общин.

"Оппозиционный Блок" объединяет мэров городов Украины, объединяет промышленников, бизнесменов, людей, которые создают рабочие места. И у нас есть понимание того, как развивать территории, будущее городов, и проведение сегодняшнего форума тому подтверждение", – говорит мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Мы понимаем, что необходимо сделать для того, чтоб развивалась промышленность, создавались новые рабочие места и возвращались люди, которые уехали за границу, и как навести порядок в государственных монополиях и на государственных предприятиях; как создать ту систему, в которой страна не будет зависеть от политиков и фамилий менеджеров. То есть, у нас есть новая формула страны", – заявляет народный депутат (фракция ("Оппозиционный блок") Евгений Мураев.

Открытый рынок земли в Украине – один из ключевых вопросов, рассмотренных на саммите "Украина-ЕС". И к решениям главных проблем, связанных с ним, дискуссии не привели, уверен Олег Ляшко. Политик утверждает, Евросоюз обещает Украине за открытие рынка полмиллиарда евро дешевых кредитов. В Радикальной партии убеждены: всесторонняя поддержка украинских фермеров государством позволит заработать значительно больше.

"Продажа земли иностранцам – это отсутствие коровы в селе, отсутствие рабочих мест, отравление колодцев, пчел, животных, детей. Наша альтернатива: процветающее украинское село, изменение государственной политики, поддержка, восстановление животноводства, агропереработка. А для тех людей, которые хотят продать свои земельные паи, мы предлагаем создать государственный земельный банк, который будет дорого у владельцев паев выкупать землю. Их земля будет оставаться в государственной собственности, а человек получит высокую, достойную плату за свой пай", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Олег Ляшко.

Цифровые технологии – экономят время и деньги. А еще уменьшают коррупционные риски. В этом убежден лидер "Украинской стратегии" Владимир Гройсман. Правительство под его руководством запустило более 120 электронных услуг. Сегодня в Украине можно через компьютер оформить субсидию, помощь при рождении ребенка, получить выписки из реестров. С сегодняшнего дня появилось еще одно нововведение, которое облегчит ведение бизнеса. Это – онлайн-регистрация общества с ограниченной ответственностью. К концу года, говорит Владимир Гройсман, количество электронных услуг возрастет до 180.

"Для нас является приоритетом номер один развитие экономики. На самом деле экономика- это то, что делает каждый украинский предприниматель. И задача власти создать нормальные условия для легкости ведения бизнеса. Чтобы бизнес можно было вести абсолютно дистанционно. Не имея никаких контактов: ни с чиновниками, ни с государственными учреждениями. Фактически это и есть государство в смартфоне", – говорит он.

Между тем, Верховный суд отменил требование к Центральной избирательной комиссии проводить повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене.


7 июля Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии. Как рассказала председатель Комиссии Татьяна Слипачук, "ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им сотрудников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах. В то же время политические силы уже определились с людьми, с которыми пойдут на выборы. Читайте подробней о списках партий, которые идут в Верховную Раду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег форум, выборы, видео, Харьков, Рада, кернес, Ляшко, Гройсман, парламентские выборы, оппозиционный блок, Мураев, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Земельный банк, децентрализация и онлайн-услуги: новые заявления кандидатов в Раду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 70 мэров городов и глав ОТГ со всей Украины поддержали "Оппозиционный блок"

Сегодня, 15:52

Участники встречи делегировали "Оппозиционный блок" на выборы в новый парламент

Как будет работать Киеврада после парламентских выборов – прогнозы экспертов

Сегодня, 14:08

Городские депутаты могут уйти в парламент, а заседаний нет два месяца из-за предвыборной гонки

Будущая коалиция в Раде и должность премьера: почему сложно делать прогнозы

Сегодня, 12:23

Политические эксперты озвучили факторы, которые сводят на нет любые прогнозы

Предвыборная программа Гитлера и пионер украинской политической прессы: смотрите спецрепортаж "По следам партийных списков"

Сегодня, 11:44

Наши журналисты провели расследование в отношении кандидатов в народные депутаты

Кандидаты зовут власти на Донбасс, призывают поддерживать производство, и кастрировать педофилов

Вчера, 21:36

Свежие заявления представителей основных политических сил, баллотирующихся в Верховную Раду

За выборами в Раду будут наблюдать 480 иностранных представителей

Вчера, 18:31

8 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 45 наблюдателей

Последний бой УПА. 1960 год

Обезоруживающие фразы: как победить в споре

Савченко насмешила сети новым "убийственным" имиджем

Запад отверг первые инициативы Зеленского: что произошло на G20

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Как Лобановский Бессонова в Чернобыль отправлял

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Вятрович: Мы отделили украинцев от малороссов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь