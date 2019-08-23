Зеркаль признала, что санкции против России не принесли ожидаемого результата

Фото: REUTERS/Eva Plevier

Маловероятно, что Украине удастся удержать санкции в отношении России, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", – сказала Зеркаль.

При этом дипломат выразила уверенность, что санкциями удалось остановить наступление на востоке Украины.

"По крайней мере, не было на протяжении этих пяти лет таких событий как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет – не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней... Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась", – пояснила она.

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При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли всего, чего от них ожидали.

"Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя... Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу", - добавила дипломат.

Как мы писали ранее, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Литвы Гитанас Науседа на переговорах 14 августа в Берлине отметили, что пока Россия не выполнит Минские соглашения, а также не прекратит свою незаконную оккупацию Крыма, Запад должен сохранять санкции против Москвы.

ранее аналогичное мнение выразил и австрийский канцлер Себастьян Курц, заявив, что, если в мирном урегулировании на Донбассе будет наблюдаться прогресс, санкции Запада в отношении России могут начать постепенно ослабляться.

Кроме того, "Сегодня" сообщали об "азовских санкциях", которые Европейский союз ввел против восьми российских военных, причастных к агрессии против Украины в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

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