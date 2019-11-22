Зеркаль: Россия не выполнила решение Морского трибунала по кораблям

Елена Зеркаль / Фото: AFP

Россия возвращением украинских кораблей не выполнила решение Морского трибунала от 25 мая, поскольку оставила у себя оборудование и другое имущество с катеров и отказывает признавать иммунитет членов экипажей и кораблей. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая представляет Украину на слушаниях в Гааге.

"Россия не выполнила приказ Трибунала. Зато Россия держала членов экипажей судов еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказа ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов", – сказала она.

Кроме того, даже после передачи кораблей Украине, Россия все равно не выполнила решение Морского трибунала, поскольку часть техники находится все еще у россиян.

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"Это связано с тем, что прежде чем освободить судна, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла с судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и прочее. Все это остается в России. Кроме того, сегодня Россия продолжает нарушать UNCLOS. Россия продолжает отрицать иммунитет членов экипажей наших судов и продолжает их уголовное преследование за те действия, которые они совершали во время пребывания на борту украинских военно-морских судов. И она продолжает отказываться от возвращения в Украину коммуникационной техники, которая нуждается в защите, и других материалов, изъятых с судов. Для того, чтобы положить конец продолжающемуся нарушению UNCLOS, Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 Конвенции", – объяснила замминистра.

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Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 ноября в порт Очаков вернулась возвращенная Россией Украине техника – катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Первыми прибыли два корабля, позже зашел третий. В Николаевскую область летал и президент Украины. Владимир Зеленский рассказал, как договорился о возвращении в Украину моряков и кораблей.

Отметим, что после передачи кораблей, в Украине заявляли, что россияне "выгребли" с них буквально все – от электроники и вплоть до личных вещей моряков. В то же время в ФСБ сделали циничное заявление – россияне считают состояние возвращенных кораблей проблемами самой Украины.

Видео: ФСБ

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