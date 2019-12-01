Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно "но"

Дипломат пока не понимает, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях

/ Фото: president.gov.ua

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, подавшая заявление об увольнении, заявила, что президент Владимир Зеленский стремиться к миру с Россией, но вряд ли Москва проявит аналогичное желание в ответ.

Об этом сообщает "24 канал".

Она считает вполне нормальным желание президента вернуть мир в Украину, но есть серьезные сомнения, что президент РФ Владимир Путин захочет того же.

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"Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир: это прекращение огня; это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму; это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров. Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, – это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым – не их", – сказала Зеркаль.

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Как сообщали новости "Сегодня", 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вдаются в тонкости переговоров; Москва хочет, как минимум, протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

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