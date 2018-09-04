"Зеркальный" визовый режим: чем Россия может ответить Украине на ужесточение контроля на границе

В случае введения Украиной визового режима с Россией, РФ предпримет "зеркальные" меры и усилит контроль за пересечением своей границы украинцами и пребыванием их на своей территории.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Разговоры о новых санкциях и введении других ограничительных мер в отношении России с момента начала ее войны против Украины, которые надо было вводить раньше, сейчас активизируются с прицелом на избирательную кампанию. У меня складывается впечатление, что в Украине сейчас идет процесс, когда перед выборами пытаются этот вопрос использовать", – заметил эксперт.

В частности, он объяснил, что об отмене безвизового режима с Россией говорят уже в течение двух-трех лет под разным ракурсом и разные политики, "но вместе с тем до сих пор визовый режим еще никто не ввел".

"Перед выборами оцениваю такую вероятность как высокую. А "зеркальными" мерами России на такой шаг Украины будет введение виз в отношении украинских граждан. Хотя было бы логичным, если бы соответствующие ограничения Украина вводила, когда началась война, аннексия Крыма и т.д. Тогда же был бы правильным разрыв дипломатических отношений с РФ и введение виз. Сейчас же, хоть это и является позитивным шагом, складывается впечатление, что данный вопрос будет использован просто в рамках предвыборной кампании президента Украины", – подчеркнул Мусиенко.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина должна ввести биометрический визовый режим для россиян с механизмом мониторинга их пребывания на территории нашей страны.

Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биоконтроля на границе с Россией. Отметим, что биометрический контроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

В свою очередь в Госпогранслужбе объяснили правила въезда для россиян с 2018 года. Иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев при пересечении украинской границы, но наличие биометрического паспорта у них необязательно.