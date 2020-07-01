Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости политики

"Жахнем!": на заседании Рады "слуги народа" планировали "алкопати" (фото)

1 июля, 10:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В разгар рабочего дня "слуги народа" уже готовились к алкогольной вечеринке

Пока в парламенте 30 июня во втором чтении рассматривали важный вопрос о легализации азартных игр (в первом чтении закон об игорном бизнесе был принят еще зимой), некоторые депутаты были заняты "более важными" делами – обсуждали предстоящую "алкопати".

Реклама

Об этом сообщают "Буквы".

Обсуждение алкогольной вечеринки велось в чате под названием "Слуга народа. Комитет", переписку из которого подсмотрели журналисты. Один из участников разговора предложил "сделать вечеринку в формате алкотуризма".

Остальные "слуги" поддержали разговор своим идеями, например: "Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертый тост, плавали, знаем", "Прямо фестиваль намечается!" и т. д.

Реклама

/ Фото: Буквы

В тренде
Впервые за семь лет: Украина и Венгрия заговорили о сотрудничестве

Напомним, самый громкий скандал в "Слуге народа" в сессионном зале случился с нардепом Богданом Яременко, когда его поймали на интимной переписке. Осенью прошлого года в смартфоне нардепа журналисты заметили два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и Loveeto. И во время голосования за законопроект Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая указала свои предпочтения: секс, встреча, свидания.

Новости "Сегодня" сообщали и о других пикантных скандалах, которые случались в стенах Рады. Но в парламенте случается не только "клубничка" – наш сайт собрал самые яркие драки нардепов в одном видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада депутаты переписка слуга народа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина
Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантинаПолитика
Подозрение Порошенко: Венедиктова записала видео с объяснением
Подозрение Порошенко: Венедиктова записала видео с объяснениемПолитика
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналом
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналомКрым
"Рано еще говорить о смене власти": интервью с главой партии "Слуга народа"Политика
"Дети низкого качества": Третьякова выступила в Раде с извинениями и обвинениямиПолитика
Украинцев призвали
Украинцев призвали "ментально готовиться" к полномасштабному вторжению РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять