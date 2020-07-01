"Жахнем!": на заседании Рады "слуги народа" планировали "алкопати" (фото)

В разгар рабочего дня "слуги народа" уже готовились к алкогольной вечеринке

Пока в парламенте 30 июня во втором чтении рассматривали важный вопрос о легализации азартных игр (в первом чтении закон об игорном бизнесе был принят еще зимой), некоторые депутаты были заняты "более важными" делами – обсуждали предстоящую "алкопати".

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Об этом сообщают "Буквы".

Обсуждение алкогольной вечеринки велось в чате под названием "Слуга народа. Комитет", переписку из которого подсмотрели журналисты. Один из участников разговора предложил "сделать вечеринку в формате алкотуризма".

Остальные "слуги" поддержали разговор своим идеями, например: "Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертый тост, плавали, знаем", "Прямо фестиваль намечается!" и т. д.

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Напомним, самый громкий скандал в "Слуге народа" в сессионном зале случился с нардепом Богданом Яременко, когда его поймали на интимной переписке. Осенью прошлого года в смартфоне нардепа журналисты заметили два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и Loveeto. И во время голосования за законопроект Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая указала свои предпочтения: секс, встреча, свидания.

Новости "Сегодня" сообщали и о других пикантных скандалах, которые случались в стенах Рады. Но в парламенте случается не только "клубничка" – наш сайт собрал самые яркие драки нардепов в одном видео:

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