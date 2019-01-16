Жалоба Бойко на Оппоблок: Нацполиция закрыла уголовное производство

Попытка Юрия Бойко помешать провести съезд "Оппозиционного блока" провалилась

Жалоба Бойко на Оппоблок: Нацполиция закрыла уголовное производство 2019-01-16T23:39:00+02:00 Политика Попытка Юрия Бойко помешать провести съезд "Оппозиционного блока" провалилась

Нацполиция закрыла уголовное производство якобы за подделку документов в "Оппозиционном блоке". Об этом сообщил адвокат политсилы Олег Бабич.

Он говорит, провокация экс-оппозиционера Юрия Бойко не удалась.

Напомним, 11 декабря по представлению сторонников Бойко полиция начала проверку якобы подделки документов партии. На допрос в следственное управление вызвали Бориса Колесникова. Однако выяснилось, никаких доказательств у сторонников Бойко нет.

"После многочасовых допросов и анализа документации в Нацполиции вынуждены были признать, что заявления Юрия бойко являются безосновательными и бездоказательными. Таким образом, попытка препятствовать съезду "Оппозиционного блока", на котором делегаты определятся, что кандидатом в президенты Украины от Оппоблока будет Александр Вилкул провалилась. Уголовное производство, инициатором которого стал Юрий Бойко, против своих бывших однопартийцев было закрыто по 284 статье не просто в виду отсутствия состава преступления, а ввиду отсутствия события преступления как такового", – сказал Олег Бабич, адвокат.

Как известно, Юрия Бойко исключили из фракции "Оппозиционного блока" осенью, после того, как он внезапно изъявил желание идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. Напомним, по последним социологическим исследованиям Фонда "Украинская политика", Александр Вилкул уже на две десятых процента опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

Между тем, в "Оппозиционном блоке" заявляют, что Юрий Бойко создает им препятствия, потому что боится честной конкуренции. Отсюда и иски в суд, и решение о запрете вносить изменения в документы партии. Однако "Оппоблок" уже подал апелляцию. В политсиле ожидают быстрое решение.

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