Жалоба Бойко на Оппоблок: Нацполиция закрыла уголовное производство
Попытка Юрия Бойко помешать провести съезд "Оппозиционного блока" провалилась
Нацполиция закрыла уголовное производство якобы за подделку документов в "Оппозиционном блоке". Об этом сообщил адвокат политсилы Олег Бабич.
Он говорит, провокация экс-оппозиционера Юрия Бойко не удалась.
Напомним, 11 декабря по представлению сторонников Бойко полиция начала проверку якобы подделки документов партии. На допрос в следственное управление вызвали Бориса Колесникова. Однако выяснилось, никаких доказательств у сторонников Бойко нет.
"После многочасовых допросов и анализа документации в Нацполиции вынуждены были признать, что заявления Юрия бойко являются безосновательными и бездоказательными. Таким образом, попытка препятствовать съезду "Оппозиционного блока", на котором делегаты определятся, что кандидатом в президенты Украины от Оппоблока будет Александр Вилкул провалилась. Уголовное производство, инициатором которого стал Юрий Бойко, против своих бывших однопартийцев было закрыто по 284 статье не просто в виду отсутствия состава преступления, а ввиду отсутствия события преступления как такового", – сказал Олег Бабич, адвокат.
Как известно, Юрия Бойко исключили из фракции "Оппозиционного блока" осенью, после того, как он внезапно изъявил желание идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. Напомним, по последним социологическим исследованиям Фонда "Украинская политика", Александр Вилкул уже на две десятых процента опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.
Между тем, в "Оппозиционном блоке" заявляют, что Юрий Бойко создает им препятствия, потому что боится честной конкуренции. Отсюда и иски в суд, и решение о запрете вносить изменения в документы партии. Однако "Оппоблок" уже подал апелляцию. В политсиле ожидают быстрое решение.
Вы сейчас просматриваете новость " Жалоба Бойко на Оппоблок: Нацполиция закрыла уголовное производство". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "Оппозиционной платформе "За жизнь" случился раскол – эксперт
Политические амбиции основных игроков мешают им договориться и провести съезд оппозиционной платформы
Бывшие члены "Оппозиционного блока" стремятся помешать участию в президентской гонке Вилкулу
Сразу несколько человек подают идентичные иски, пытаясь лишить "Оппоблок" возможности принимать решения