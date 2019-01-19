Жена экс-главы Интерпола, находящегося под следствием в Китае, попросила политического убежища во Франции

По данным французских СМИ, Грейс Мэн сообщила, что опасается за свою жизнь и хочет, чтобы Франция обеспечила защиту ей и ее детям

Фото: FRANCE 24 / YouTube.

Жена экс-главы Интерпола, находящегося под следствием в Китае, попросила политического убежища во Франции //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/25b/1f2/5c425b1f2c35b.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/25b/1f2/5c425b1f2c35b.jpg 2019-01-19T06:26:00+02:00 Политика По данным французских СМИ, Грейс Мэн сообщила, что опасается за свою жизнь и хочет, чтобы Франция обеспечила защиту ей и ее детям

Супруга бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, находящегося под следствием в Китае, подала запрос на получение убежища во Франции. По данным французских СМИ, Грейс Мэн сообщила, что опасается за свою жизнь и хочет, чтобы Франция обеспечила защиту ей и ее детям.

Супруга экс-руководителя Интерпола рассказала, как ее пытались похитить осенью прошлого года. В октябре к ней приходили два китайских бизнесмена, которые предлагали ей полететь с ними в Чехию на личном самолете. Она добавила, что спустя два дня они снова пришли и предложили уже тур по городам Европы, но она отказалась.

"После этой попытки меня похитить, я предупредила полицию, под защитой которой я находилась вместе с моими 7-летними детьми", – сообщила Грейс Мэн.

Кроме того, позже китайское консульство в Лионе уведомило ее о письме от мужа, но чтобы забрать его, требовалось ее личное присутствие. Она запросила, чтобы письмо было передано через французскую полицию, но ответа на эту просьбу с китайской стороны она не получила.

В настоящее время Грейс Мэн находится в Лионе, где располагается штаб-квартира Интерпола.

В начале октября во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэна Хунвэя, который на тот момент занимал пост президента Интерпола. О его пропаже тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Ранее мы писали, что пропавший глава Интерпола "нашелся" в китайской тюрьме. Французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу.

Позже китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции.

7 октября последовало сообщение о том, что Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола.

Как сообщалось, на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола прошло голосование за избрание нового главы международной полицейской организации. Им стал представитель Южной Кореи. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Выборы состоялись в три тура. В первом и втором турах кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян уверено обошел российского генерала Александра Прокопчука – 60,5% голосов против 39,5%.

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