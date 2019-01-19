Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости политики

Жена экс-главы Интерпола, находящегося под следствием в Китае, попросила политического убежища во Франции 

Сегодня, 06:26

По данным французских СМИ, Грейс Мэн сообщила, что опасается за свою жизнь и хочет, чтобы Франция обеспечила защиту ей и ее детям

Фото: FRANCE 24 / YouTube
Фото: FRANCE 24 / YouTube.
Жена экс-главы Интерпола, находящегося под следствием в Китае, попросила политического убежища во Франции  //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/25b/1f2/5c425b1f2c35b.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/25b/1f2/5c425b1f2c35b.jpg Политика По данным французских СМИ, Грейс Мэн сообщила, что опасается за свою жизнь и хочет, чтобы Франция обеспечила защиту ей и ее детям

Супруга бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, находящегося под следствием в Китае, подала запрос на получение убежища во Франции. По данным французских СМИ, Грейс Мэн сообщила, что опасается за свою жизнь и хочет, чтобы Франция обеспечила защиту ей и ее детям.

Супруга экс-руководителя Интерпола рассказала, как ее пытались похитить осенью прошлого года. В октябре к ней приходили два китайских бизнесмена, которые предлагали ей полететь с ними в Чехию на личном самолете. Она добавила, что спустя два дня они снова пришли и предложили уже тур по городам Европы, но она отказалась.

"После этой попытки меня похитить, я предупредила полицию, под защитой которой я находилась вместе с моими 7-летними детьми", – сообщила Грейс Мэн.

Кроме того, позже китайское консульство в Лионе уведомило ее о письме от мужа, но чтобы забрать его, требовалось ее личное присутствие. Она запросила, чтобы письмо было передано через французскую полицию, но ответа на эту просьбу с китайской стороны она не получила.

В настоящее время Грейс Мэн находится в Лионе, где располагается штаб-квартира Интерпола.

В начале октября во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэна Хунвэя, который на тот момент занимал пост президента Интерпола. О его пропаже тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Ранее мы писали, что пропавший глава Интерпола "нашелся" в китайской тюрьме. Французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу.

Позже китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции.

7 октября последовало сообщение о том, что Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола.

Как сообщалось, на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола прошло голосование за избрание нового главы международной полицейской организации. Им стал представитель Южной Кореи. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Выборы состоялись в три тура. В первом и втором турах кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян уверено обошел российского генерала Александра Прокопчука – 60,5% голосов против 39,5%.

интерпол, политическое убежище

Вы сейчас просматриваете новость " Жена экс-главы Интерпола, находящегося под следствием в Китае, попросила политического убежища во Франции ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом

13 января, 11:24

Международные преступники пытались попасть через столичный аэропорт и границу с Молдовой

Путин снял ограничения на предоставление политического убежища в России

20 декабря 2018, 07:35

Теперь каждый вопрос будет решаться в индивидуальном порядке

Франция предоставила убежище известному критику Путина

27 ноября 2018, 19:23

Париж обещал предоставить основателю организации "Артподготовка" Вячеславу Мальцеву правовую, физическую и другие виды защиты

Русские шпионы в Интерполе и бразильские коррупционеры в Японии: ТОП-5 главных новостей мира

24 ноября 2018, 16:29

Во Франции бастуют автомобилисты, а солдатам США теперь можно стрелять в мексиканских нелегалов

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы