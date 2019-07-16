Жена Маркива о приговоре мужу: Даже в страшных снах не могла представить

По ее словам, муж нормально держится и заранее готовил ее к тому, что приговор может быть отрицательным

Фото: AFP

Жена украинского нацгвардейца Виталия Маркива Диана заявила, что в страшном сне не представляла, что ее мужу вынесут такой приговор.

Об этом сообщает Громадське.

"Я ожидала, что может быть отрицательный приговор, но даже в страшных снах я не могла предположить, что могут дать даже больше, чем просил прокурор. Шоком назвать, это легко сказать", — сказала она.

По ее словам, муж нормально держится и заранее готовил ее к тому, что приговор может быть отрицательным.

"Сказал, будем бороться до конца, все будет хорошо… Он находится в тюрьме строгого режима, там очень строгий порядок, но в принципе держится и чувствует он себя нормально, насколько это можно назвать нормальным: ходит в спортивный зал, читает книги, старается зря не тратить время", — сказала она.

Жена Маркива подчеркнула, что мать посещает Виталия раз в две недели, но сама она не ездит к нему.

"Мы с Виталием приняли решение, что мне лучше не ездить", — сказала она.

Напомним, суд итальянского города Павия вынес решение по делу служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к убийству фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы – это даже больше, чем просила сторона обвинения.

Прокурор требовал для украинца 17 лет лишения свободы, тогда как сторона защиты настаивала на его невиновности и просила освободить Маркива.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом.

Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку.

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