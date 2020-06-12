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Жена Зеленского заразилась коронавирусом: как себя чувствует первая леди

12 июня, 14:11

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Супруга главы государства проходит лечение амбулаторно

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее передала свое платье для социально инициативы, заражена коронавирусом, однако заболевание у нее протекает бессимптомно и чувствует она себя хорошо.

Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни", – заявили на Банковой.

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Как отмечается, ее лечат амбулаторно и в изоляции от других членов семьи – Владимира Зеленского и двоих детей. Их тоже протестировали, но коронавирус не обнаружили.

В ОПУ утверждают, что за состояние главы государства переживать повода нет, поскольку во время рабочих встреч и в быту Елена Зеленская придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава и регулярно проходила тестирование на COVID-19.

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Пока что неизвестно, где и как она заразилась – в начале месяца в анализов коронавируса не обнаружили.

"Проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование", – добавили в Офисе президента.

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Напомним, что всего по состоянию на 12 июня в Украине насчитывалось 29,7 тысячи инфицированных коронавирусом, из которых 870 скончались, а 13 567 удалось вылечить.

Также ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил ситуацию с ростом количества выявленных в стране случаев заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина Владимир Зеленский коронавирус Елена Зеленская COVID-19

Источник: Сегодня

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