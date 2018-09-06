Женщины и мужчины будут служить в ВСУ на равных правах: Рада приняла закон

Сегодня, 11:45

Девушки наравне с мужчинами будут приниматься на контракт и призываться в армию

Военнослужащие ВСУ. Фото: mil.gov.ua
Военнослужащие ВСУ. Фото: mil.gov.ua

Депутаты узаконили равноправие в Вооруженных силах для женщин и мужчин. За соответствующий закон проголосовали 247 народных депутатов.

Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в ВСУ и других воинских формированиях" предполагается воинская служба для женщин на равных правах с мужчинами за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола.

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Женщины будут приниматься в добровольном порядке (по контракту) и призываться на военную службу, проходить военную службу, проходить службу в военном резерве, исполнять воинский долг в запасе и соблюдать правила воинского учета.

Недавно президент Петр Порошенко назвал количество служащих в ВСУ женщин. По его словам, в украинской армии по контракту служат 25 тысяч женщин, из них более трех тысяч – офицеры. В целом рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, уточнил глава государства.

В свою очередь в Генштабе ВСУ рассказали, сколько женщин–военных приняли участие в АТО. Представитель Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Инна Заворотько сказала, что статус участника боевых действий в Украине имеют около семь тысяч женщин, 116 награждены государственными наградами, четыре из них – посмертно.
закон, Рада, армия, женщины, мужчины, ВСУ

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Источник:

УНИАН

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