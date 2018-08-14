Жест доброй воли или стимул для оборонки США: что значит выделение 250 млн долларов Украине

Выделение США помощи Киеву в размере 250 млн долл. носит более политический, нежели практический характер для повышения обороноспособности Украины и ее армии.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, военный эксперт Николай Маломуж.

"США фактически делают жест доброй воли, это – более символичный формат поддержки. Потому что $250 млн не решают вопрос нашего оборонного бюджета. В данной ситуации речь больше всего идет о технической помощи, методологически-обучающей и, в некоторой степени, о предоставлении спецсредств, например, радиотехнического контроля. Но без элементов поражения. Поэтому принципиально ситуация для Украины не меняется", – считает военный эксперт.

При этом, по словам Маломужа, секторальная помощь Киеву в сфере безопасности и обороны будет тщательно мониториться Вашингтоном из-за определенного недоверия к украинской стороне в части использования таких средств.

"Поэтому эти деньги будут контролироваться представителями Штатов, в частности Госдепа, для финансирования конкретных проектов", – пояснил Маломуж.

Эксперт также добавил, что выделение $50 млн для закупки Украиной летального вооружения является мизерной суммой.

"Если Украине удавалось продавать на экспорт не самое высокотехничные вооружение и технику на $2-2,2 млрд, то $50 млн за американское оружие, которое на порядок выше по цене, нежели украинское, это практически ничего", – отметил экс-глава СВР.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, если говорить об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin, то разработки украинского военпрома ни в чем сегодня не уступают аналогу из США, "например, "Скифы" и "Корсары", которые имеют большую дальность и точность".

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии "сайту Сегодня" среди позитивов выделения военной помощи Украине называет антикоррупционную и политическую составляющие.

"США показывают, что Америка нас не забыла, что мы для них являемся союзниками. Сумма не имеет никакого значения. Раз они включили Украину в свой бюджет, значит мы – союзники и входим в зону их интересов. Эти деньги не попадут в руки украинских коррупционеров, а по заказу нашего Генштаба будет закуплено летальное оборонительное вооружение, оружие двойного назначения и вспомогательные средства. Поставками будет заниматься американская сторона, и мы тогда точно будем знать, что оружие точно поставлено и что есть на складах ВСУ", – пояснил он.

При этом, по словам Старикова, для США военная помощь Украине выгодна, так как стимулирует американскую оборонку. А для Киева среди положительных моментов то, что такое сотрудничество не прекратилось и будет продолжаться.

"Самое главное – политическая составляющая для нашей власти, которая должна показать мировому сообществу: чем больше Украина сопротивляется агрессору, развивает свою экономику, проводит реформы, развивает демократию и свободу слова, тем больше нам будут поставлять американцы своего нового и лучшего оружия. Есть четкая взаимосвязь: мы сопротивляемся – нам помогают", – сказал эксперт.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко добавляет, что немаловажным моментом в модернизации украинской армии и повышении обороноспособности страны является качество закупаемого оборудования и военной техники.

"Принимать на вооружение необходимо лишь ту военную технику, которая прошла все возможные испытания в различных условиях. Здесь нужен ответственный и взвешенный подход и нельзя давить на Министерство обороны, обязывая на волне пиара купить что-то, что еще не прошло испытаний и представляет потенциальную опасность для жизни военных. Закупать нужно только проверенную, надежную и боеспособную технику и вооружение", – написал Мусиенко у себя в Facebook.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2019 год с выделением Украине помощи на $250 млн, из которых на закупку летального вооружения, предусмотрено $50 млн.

Также мы писали, что в 2018 г. США выделили Украине $350 млн для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре-2017.

Кроме того, в 2018 г. правительство США выделило $54 млн на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.

Всего же, начиная с 2014 г., США выделили почти $1 млрд на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.