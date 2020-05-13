Жесткий карантин оставят только в некоторых регионах: премьер-министр раскрыл подробности

Денис Шмыгаль рассказал, как в Украине будет происходить "локдаун"

Правительство Украины работает над планом дальнейшего выхода из карантина, несмотря на что его все-таки собираются продлить и после 22 мая.

Об этом во время Часа вопросов к правительству во время внеочередного заседания Верховной Рады 13 мая заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов.

"Сегодня мы разрабатываем шаги по дальнейшему выходу из карантина и переходу к адаптивной модели. 22 мая – дата, до которой продолжается карантин – он будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели, когда мы будем и в дальнейшем смягчать (эпидемиологические меры – ред.) в зависимости от ситуации карантинные меры против эпидемии, но при этом будем передавать все больше полномочий органам местного самоуправления для того, чтобы можно было локализовать болезнь на месте, где она возникает", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что в различных областях сложилась разная ситуация с заболеваемостью COVID-19, поэтому он считает "нецелесообразным" отменять карантин одновременно по всей стране в июне или июле.

"В этот момент мы полностью перейдем к адаптивной модели. Эта модель будет предусматривать локализацию заболевания в точках вспышки или в точках их возникновения", – резюмировал он.

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О том, как украинцы относят к продолжению карантина, вы можете узнать в результатах опроса "Градус здоровья Украины. Обратная связь". Это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус", основная цель которого – получать информацию из первых уст.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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