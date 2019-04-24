Жесткий отбор в БПП: у Порошенко анонсировали праймериз перед выборами в Раду

Глава государства намерен с новыми лицами в своей команде идти на парламентские выборы

Порошенко с депутатами БПП. Фото: facebook.com/people/Володимир-Горковенко.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что перед парламентскими выборами в своей партии он намерен провести праймериз (внутрипартийные выборы), чтобы в БПП прошли только самый достойные политики. Об этом написал в Facebook представитель Администрации президента, член предвыборного штаба Владимир Горковенко.

Отмечается, что 23 апреля глава государства провел встречу с депутатами от БПП, на которой заявил, что применит механизм праймериз при формировании партийного списка.

"Чтобы попасть в список – нужно пройти праймериз. Петр Порошенко анонсирует новые лица в своей команде. И вопрос не в том, что кто-то "на выход", а в том, что цена для государства слишком высока, чтобы брать в список кого попало", – написал Горковенко.

Как мы уже сообщали, глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко будет участвовать в выборах в Раду. По его словам, съезд партии состоится после инаугурации нового президента, на котором обсудят планы на ближайшие месяцы.

Напомним, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Смотрите первые эмоции и обещания Зеленского и Порошенко.

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