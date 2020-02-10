Житель оккупированного Крыма написал письмо Зеленскому: фото

Яцкин был задержан в Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву

Фото: ru.krymr.com

Арестованный по обвинению в госизмене житель Крыма Иван Яцкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому о включении его в так называемый список обмена.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей страничке в Facebook в понедельник, 10 февраля.

"Яцкин написал письмо президенту Украины с просьбой включить его в обменный список, и передал мне. Я специально прилетел в Киев и сегодня подал в Офис Президента Украины это заявление украинского политзаключенного Ивана Яцкина. Аналогичное заявление было мне передано Иваном для Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой и в ближайшее время я его тоже отдам", - написал он.

Фото: facebook.com/nikolay.polozov

В своем письме Якцин сообщил, что ему грозит до 20 лет колонии, при этом у него трое малолетних детей и недавно родилась еще одна дочь. Кроме этого, по словам крымчанина, у него есть ряд заболеваний, которые требуют медицинского наблюдения, что невозможно в условиях российского СИЗО.

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"Я не верю в справедливость российского следствия и суда. Единственной возможностью освободиться и вернуться к своим близким я вижу форму обмена в рамках политических договоренностей. Не так давно вы сказали, что жизнь каждого украинца является для вас наибольшей ценностью. Я очень рассчитываю, что и моя судьба будет вам небезразлична. В связи с изложенным, прошу вас включить меня в список на обмен. Также прошу оказать содействие моей семье в получении денежных средств. Слава Украине!" – отметил он.

По словам Полозова, вопрос об обмене заключенными в настоящее время обсуждается руководством Украины и РФ. Однако, уточнил адвокат, кто попал в список, пока не известно.

Яцкин был задержан в Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта.

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Мужчине предъявлено обвинение в госизмене в форме шпионажа (ст.275 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет заключения. По версии следователей, Яцкин собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

Свою вину он не признает.

Напомним, 29 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, на котором участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России. Одновременно обсуждаются "два трека, два списка". Один – с боевиками Донбасса, другой – с Россией.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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