Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости политики

Жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они не говорили – Зеленский

3 июля, 02:21

Государственный язык – украинский, – Зеленский

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма являются украинцами, на каком бы языке они ни говорили.

"Мы должны возвращать не только наши территории, но и наших людей. Возвращать ментально, они не должны терять связь с Украиной, это наши граждане. И сегодня им страшно, у них есть украинский паспорт, им дают паспорта "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются запутать в вопросе, кто они. Они все украинцы. Государственный язык – украинский, но они все украинцы, на каком бы языке на Донбассе они не говорили", – сказал он на конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.

Зеленский убежден, что это нужно осознать всей Украине, если она действительно хочет возвращения этих людей.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.


Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Канада, язык, Донбасс, Зеленский, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они не говорили – Зеленский". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина и Канада идут к безвизовому режиму – Зеленский

Сегодня, 00:34

Президент указал, что понимает опасения канадской стороны в вопросе упрощения получения виз

Украина и Канада договорились о совместных кинопроектах

Сегодня, 00:21

Украина сможет сделать совместные кинопроекты с Канадой, родиной таких актеров как Джим Керри и Киану Ривз

Канада выделит Украине более 19 млн долларов на реформы – Трюдо

Вчера, 23:58

По словам Трюдо, в Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран реформами

Зеленский пригласил канадского президента посетить Украину

Вчера, 23:37

Во время визита Зеленского в Канаду CN Tower будет подсвечена желто-синими оттенками

Зеленский в Канаде пояснил, как достичь мира на Донбассе

Вчера, 22:59

Президент отметил, что действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики

Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере – Зеленский

Вчера, 22:54

По словам президента, это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER

Как восстановить печень

Родителей убийцы Даши Лукьяненко проверили на детекторе лжи

Что делать, если все бесит и охота на всех орать. Пять советов

Прогноз о последствиях глобального потепления для Украины

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Александр Петраков: «После матча позвонили Шевченко и Зеленский»

«Спартак» – это война. Почему скоро Кононова погонят в шею

Консул Испании вплавь нарушил границу Украины

Великобритания 94: Чёрный флаг

Зинченко отдыхает с Владой Седан

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительна

Ольга Сумская удивила фанатов фотографией с дочерью-выпускницей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь