Жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они не говорили – Зеленский
Государственный язык – украинский, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма являются украинцами, на каком бы языке они ни говорили.
"Мы должны возвращать не только наши территории, но и наших людей. Возвращать ментально, они не должны терять связь с Украиной, это наши граждане. И сегодня им страшно, у них есть украинский паспорт, им дают паспорта "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются запутать в вопросе, кто они. Они все украинцы. Государственный язык – украинский, но они все украинцы, на каком бы языке на Донбассе они не говорили", – сказал он на конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.
Зеленский убежден, что это нужно осознать всей Украине, если она действительно хочет возвращения этих людей.
Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.
Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.
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