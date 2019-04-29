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Жители ОРДЛО останутся украинцами: в Кремле объяснили ситуацию с паспортами РФ

29 апреля, 13:30

Песков также разъяснил заявление Путина о "паспортизации" всех жителей Украины

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

В Кремле объяснили, что жители ОРДЛО в случае получения российского гражданства не перестанут быть гражданами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, получив российский паспорт, украинцы с оккупированных территорий не перестают быть жителями Донбасса.

"Это будут те люди, у которых на момент возникновения этого "внутриукраинского конфликта" (войны, спровоцированной Россией – ред.) были украинские паспорта – они же были гражданами Украины и не перестают быть гражданами Украины, если они этого сами не желают", – сказал Песков.

В то же время спикеру Кремля задали вопрос, что имел ввиду Путин, говоря об упрощении выдачи паспортов РФ для всех граждан Украины, и будет ли в таком случае обязательным выезд в Россию.

"Пока рано говорить о таких модальностях. Президент (Путин – ред.) заявил, что вопрос в целом есть на повестке дня – о нем думают, но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось. Пока подписан указ президента об облегченных процедурах по получению паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. Иных деталей пока просто нет, их пока не существует", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

В комментарии "Сегодня" глава Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский объяснил, зачем Путин выдает паспорта РФ жителям Донбасса. По мнению эксперта, за действиями российского лидера могут скрываться две причины.

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Тег Россия, Путин, Донбасс, гражданство, Песков, паспорта

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Источник:

УНИАН

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