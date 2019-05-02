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Жителям ОРДЛО "паспорта Путина" дадут не скоро: Тука объяснил ситуацию

2 мая, 11:56

Чиновник объяснил, кто первым будет получать российское гражданство в ОРДЛО

Фото: Сегодня

Российские паспорта на Донбассе, если и получат, то, в первую очередь, боевики и представители т.н. оккупационных администраций, а мирным жителям оккупированных территорий в ближайшее время российское гражданство не собираются давать. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, который уже предрекал оккупантам провал.

Он поддерживает мнение, что оккупанты своей паспортизацией жителей ОРДЛО хотят разделить на "сорта": "граждане первого сорта" – местные т.н. "чиновники и элиты", они будут иметь российский паспорт, "граждане второго сорта" – обычные местные жители, которым российское гражданство в ближайшей перспективе "не светит".

"Соглашаюсь с такой точкой зрения. Действительно, по имеющимся у меня данным, паспорта будут предоставляться так называемым "военнослужащим 1-2-го армейских корпусов", в дальнейшем планируется подключить местных чиновников, а гражданское население по остаточному принципу и в далекой перспективе", – сказал Тука.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Георгием Тукой о паспортах России на Донбассе: "Будет пропагандистская кампания".

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак намекал, что за получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины. По его мнению, предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.

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Тег Донбасс, паспорта, Тука, ОРДЛО

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Источник:

Сегодня

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