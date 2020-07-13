"Живут в полной неопределенности": Зеленский одобрил господдержку сферы культуры

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о поддержке сферы культуры, благодаря которому креативной индустрии будет оказана поддержка во время карантина.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, закон относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием карантина должен помочь учреждениям культуры, которые сильно пострадали от ограничительных мер.

"Креативные индустрии, учреждения культуры – среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сегодня пребывают на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса", – сказал Зеленский.

Данным законом предоставляется возможность учреждениям культуры уменьшить плату за аренду имущества, если они не имели возможности использовать его из-за карантина.

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Одним из важнейших моментов является господдержка кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов. Отмечается, что для национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, сериалов и фильмов-дебютов она может быть в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости.

До конца этого года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Кабинету министров поручено за месяц после вступления в силу данного закона разработать и утвердить порядок и условия предоставления субсидий кинематографии на съемки фильмов. Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, не являющихся арендой.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине со 2 июля снова открылись кинотеатры. Однако работа кинотеатра разрешается при условии 50-процентной наполненности посетителями и соблюдения ряда противоэпидемиологических условий.

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