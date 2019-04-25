Журналисты извинились за статью о происхождении Зеленского
Посольство Украины опубликовало письмо шеф-редактора портала Český rozhlas Plus с извинениями
Чешское онлайн-издание, опубликовавшее скандальную статью о Владимире Зеленском озаглавленную "Еврей возглавил украинских фашистов", извинилось за случившееся.
На странице посольства Украины в Чехии было опубликовано письмо главного редактора портала Český rozhlas Plus Петра Шабата, в котором тот объяснил свои взгляды на случившееся.
Шеф-редактор признал, что заголовок нашумевшей заметки Яна Фингерланда действительно был неудачным, поэтому его поменяли на "Еврей возглавил Украину".
В то же время, он утверждает, что не собирается убирать нашумевший материал с сайта, поскольку считает его содержание корректным. Несмотря на это,Шабат принес свои извинения всем, кого предыдущая формулировка задела.
Отметим, что его извинения поступили лишь после письма от украинского посла Евгения Перебийниса, в котором дипломат заявил о непозволительности подобных публикаций.
Напомним, что шумиху вокруг статьи подняло украинское посольство. Дипломаты привлекли внимание и ее автора, который, однако, не поспешил извиняться, а лишь посоветовал "сперва ее прочесть".
Стоит отметить, что Украину в Чехии оскорбляют не только журналисты. Ранее замглавы Коммунистической партии Чехии и Моравии в нижней палате парламента Станислав Гроспич назвал украинские власти "фашистским режимом".
Кроме того, ранее журналисты уличили лидера чешских коммунистов Войтеха Филипа во лжи о членах ОУН-УПА.
Как мы уже писали, Чехия стала одной из 72 стран мира, где во время президентских выборов в Украине открылись избирательные участки. О том, как украинцы голосовали в здании консульского отдела в Праге, смотрите в видеосюжете:
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