Журналисты "Сегодня" выяснили реальные заработки депутатов в Раде

Избранникам могут платить за лоббирование законов и поддержку кандидатур

Журналисты "Сегодня" подсчитали заработок честных народных депутатов и узнали, какими суммами их могут подкупить менее порядочные коллеги.

Официальная зарплата депутата – 20-40 тысяч гривен. Сумма зависит от стажа, должности во фракции и в комитете. Еще столько же нардеп ежемесячно получает на представительские расходы.

В Верховной Раде эти деньги называют просто "второй зарплатой", потому что государство оплачивает народному избраннику жилье, связь, кабинет, транспорт и другие статьи расходов.

"Это оплата депутатской деятельности. Объяснения этому нет. Это просто дополнительная отдельная зарплата депутатам, и все прекрасно это понимают", – отметил депутат четырех созывов Тарас Черновол, который хорошо знает парламентскую "кухню".

Те из нардепов, кому не хватает двух зарплат, присваивают деньги на аренду жилья и манипулируют платой помощников. Депутат имеет право на 31 ассистента. На четырех из них деньги предоставляет Верховная Рада, а вот распределяет эти средства депутат сам.

"Ты даешь одному человеку полный фонд заработной платы, но с тем условием, что он с этого получает реально треть", – говорит Тарас Черновол.

Таким образом, честно и не очень, за месяц депутат может зарабатывать до 100 тысяч гривен. Но это только выплаты из бюджета. Некоторым еще доплачивает фракция: депутаты-бизнесмены делятся с теми, кто тянет на себе законотворческую и партийную работу.

"Тем людям которые ходят по эфирам, представляют позицию фракции, отмывают ее от грязи, в большинстве фракций доплачивают за счет ключевых спонсоров этой политической силы. Сейчас речь идет преимущественно о сумме в 5 тыс. долларов в месяц ключевым спикерам. Были периоды, когда экономика была богата, все были богаты, то могла речь идти и о 20-30 тыс. долларов", – говорит политолог Руслан Бортник.

Депутаты-политики – лишь часть парламента, другие же прячутся там за неприкосновенностью, лоббируют интересы бизнеса, направляют куда надо бюджетные средства. И там уже речь идет о совсем других суммах.

"Все, что ты там мог отложить за все 5 или 10 лет своего депутатства – это было пару процентов от удачного перехода по фракции, от очень удачного голосования. От удачной поддержки чьей-то там инициативы, чьей-то там кандидатуры", – объяснил Тарас Черновол.

И попасть в Раду – не значит автоматически оказаться в Бога за пазухой, работать локтями придется и за рубежом.

"Эта структурированность, коалиция – это машины для голосования. Поэтому обычно берут деньги лидеры фракций. А депутаты – это рядовые, как и в армии. Есть дедовщина, деды и салабоны", – рассказывает народный депутат третьего созыва Артур Белоус.

Сейчас партия, которая, скорее всего, будет формировать коалицию, обещает снять депутатскую неприкосновенность и побороть кнопкодавство.

Но уже следующую Раду будут избирать по открытым спискам. Поэтому есть шанс, что ближайшие пять лет устоявшиеся порядки в украинском парламенте сломают.

Как сообщали новости "Сегодня", под куполом парламента восьмого созыва работали 423 депутата. За пять лет выбыли 44 нардепа: большинство ушли по личным причинам или из-за перехода на другую должность, но еще двое умерли, а один потерял должность из-за лишения гражданства.

При этом депутаты лишили неприкосновенности аж 11 своих коллег. Но обстоятельнее всего они подходили к "сочинению" законопроектов. За пять лет работы они зарегистрировали 13 592 документа, из которых законами стали менее 5%. Читайте подробней, каким был восьмой созыв украинского парламента.

Видео: YouTube

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Журналисты "Сегодня" выяснили реальные заработки депутатов в Раде". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"