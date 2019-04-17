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Жвания опроверг фейк об иске по запрету Порошенко покидать Украину

Сегодня, 22:26

Кто-то сделал "грамотную провокацию", говорит экс-нардеп

Давид Жвания
Давид Жвания. Фото: Григорий Салай

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания заявил, что не подавал иск в суд о запрете президенту Петру Порошенко и другим высшим должностным лицам (всего 180 человек) покидать Украину. Об этом он сообщил в комментарии "Главкому".

Как пишет издание, сегодня 112.ua со ссылкой на Окружной админсуд Киева сообщил, что Жвания просит суд запретить президенту и другим высокопоставленным лицам, в том числе судьям Верховного суда, покидать территорию Украины в течение года после выборов.

"Это ерунда и фейк, я никакого заявления в суд не подавал. Может это идет от тех, кто меня мучил и издевался все это время", – сказал "Главкому" бывший нардеп.

"Поэтому этот "иск" – просто против моих убеждений. Это грамотная провокация", – предполагает Жвания.

Как известно, по результатам первого тура выборов первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов). Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%. Читайте все подробности выборов президента.

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Тег Порошенко, жвания, опровержение, фейк

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