Принятие "языкового" закона: как в Украине и мире реагируют на решение Рады

Отечественные политики одобрительно отзываются о документе, а в России уже начинают истерить

Фото: Александр Яремчук

Сегодня Верховная Рада 278 голосами во втором чтении приняла многострадальный закон о функционировании украинского языка в качестве государственного (№ 5670-д). Отечественный политикум сразу же отреагировал на голосование в парламенте.

Так, действующий президент Петр Порошенко приветствовал принятие закона и назвал это историческим моментом . По его словам, это еще один важнейший шаг на пути к ментальной независимости украинцев.

"Принятие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной церковью Украины. Украинский язык – это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам – за голоса "за", и всему украинском за поддержку", – заявил Порошенко.

Фото: Facebook Петра Порошенко

Избранный президент Владимир Зеленский также заявил, что украинский – единственный государственный язык в Украине.

"Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его употребления", – подчеркнул он. В то же время будущий глава государства отметил, что законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона , чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – добавил он.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк Яценюк поблагодарил однопартийцев за разработку и борьбу за принятие законопроекта.

"Украинский язык – это душа Украины и каждого украинца. Язык – это столб нации ", – заявил он. Защита украинского языка – это вопрос национальной безопасности, подчеркнул лидер "Народного фронта":

"Язык является защитником информационного и культурного пространства нашего государства. Украинский язык – это наша самобытность, это наш щит и меч в борьбе за независимость".

Любопытно, что перед голосованием за закон лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко обратился к нардепам словами гениального поэта Владимира Сосюры: "Любіть Україну уві сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову свою солов’їну". После этого вся его команда проголосовала за этот исторический закон .

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В то время стало известно, что в Раде заблокировали "языковой" закон . В парламенте были зарегистрированы два аналогичных проекта постановления (№ 5670-д-П и № 5670-д-П1) об отмене решения о принятии закона 5670-д о функционировании украинского языка в качестве государственного.

Согласно регламенту, спикер парламент не может подписать закон до того момента, пока парламент не проголосует эти проекты постановлений. Если эти постановления не будут поддержаны, Андрей Парубий имеет право подписать закон и направить его на подпись президенту.

В России уже озаботились решением Верховной Рады. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев почему-то решил, что новый закон создает угрозу территориальной целостности Украины и даже может привести к отделению мифического "юго-востока" страны.

А глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина пошла еще дальше и заявила, что языковой закон якобы нужно обсудить на специальном заседании Совбеза ООН.

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