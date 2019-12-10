"Зрады" не случилось: реакция политиков на итоги "нормандских переговоров"

В Украине отмечают, что все еще остаются вопросы после "нормандского саммита" и встречи Зеленского с Путиным

/ Фото: president.gov.ua

Встреча "Нормандской четверки" в Париже прошла довольно ровно – без громких побед, но и без поражений. Киев не пошел на поводу Кремля, но и не получил сильно много. В Украине политике отмечают главное – "зрады" не случилось, плюс ожидается возвращение украинских пленников. Но радоваться рано, говорят политики. Сайт "Сегодня" собрал подборку комментариев политических деятелей и экспертов относительно прошедших переговоров.

В Украине отмечают, что Зеленский не сдал национальных интересов, четко очертил "красные линии" президенту РФ Владимиру Путину, дал понять, на что он точно не готов пойти.

"Хорошо, что договорились об обмене заложников. И о прекращении огня. Это единственное, что сейчас будет иметь значение. Посмотрим, как эти договоренности будут выполнены. Мы все озвучили президенту "красные линии". Он озвучил их на пресс-конференции. Путин не обратил на них никакого внимания", – пишет лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Прямой "зрады" в Париже не произошло. Но победы тоже. Появились объективные опасения относительно содержания дальнейших действий", – отметил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

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А вот нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что Зеленского хорошо справился в Париже.

"Последовательно, откровенно, честно, искренне, без патетики, театральности и наигранности. Это не эмоциональная оценка и восхищение. Это понимание, что только такого политика могут воспринимать как равного в Европе. Собственно, Макрон и Меркель не скрывали, что саммит не состоялся бы без Зеленского", – написал он.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, по новому перемирию на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Газовые переговоры тоже пока успехом не увенчались и договорились договариваться дальше. Читайте подробней об итогах встречи Зеленского и Путина и главных результатах "нормандской встречи".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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