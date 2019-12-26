Зверобой написала заявление на директора ГБР Романа Трубу: названа причина

Волонтер рассказала, что не понравилось ей в действиях силовиков, когда они приходили к ней домой

Роман Труба / Фото: ГБР

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) после допроса в Госбюро расследований заявила, что написала заявление на директора ГБР Романа Трубу за якобы совершение им служебного подлога. Об этом она вместе с адвокатом рассказала журналистам.

Она указала на странный момент с постановлением суда.

"У нас есть подозрение, что он (Труба. – Ред.) вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли (с обысками. – Ред.) с постановлением из Печерского райсуда Киева, а если Центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского суда ... Это не может не привлечь наше внимание, поэтому соответствующее заявление мы сегодня оставили в канцелярии ГБР, хотелось бы объяснения по этому поводу", – сказала Зверобой.

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В свою очередь адвокат волонтера Андрей Писаренко уточнил, что ими было подано заявление о совершении уголовного преступления согласно ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту возможного служебного подлога должностным лицом правоохранительного органа, а именно руководителем ГБР.

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Как сообщали новости "Сегодня", Зверобой рассказывала, что у нее спрашивали в ГБР на допросе. Кроме того, в Госбюро расследований назначили следующий допрос для волонтера уже после праздников.

Напомним, в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). По Зверобой прокуратура все еще рассматривает вариант с подозрением. Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

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