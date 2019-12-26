Зверобой вышла с допроса и рассказала, что у нее спрашивали в ГБР

В Госбюро расследований назначили следующий допрос для волонтера уже после праздников

Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1

Волонтера Марусю Зверобой на допросе в Госбюро расследований спрашивали об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и о знакомстве с нардепом Софией Фединой, с которой она запустила ранее печально известный стрим в сети.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Она подтвердила, что допрос проходил в присутствии ее адвокатов, а сама она проходил по делу в качестве свидетеля.

"Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну, все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный", – сказала Зверобой.

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Волонтер добавила, что теперь ее вызывают в ГБР на 10 января. Она не исключает, что будут обыски у Федины.

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Напомним, что 2 декабря Зверобой приходила в ГБР, но отказалась идти на сам допрос. Тогда она посчитала, что ее неправомерно вызвали к следователям.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины).

Все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому – в нашей спецтеме.

28 ноября в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

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