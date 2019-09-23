"Звоните, если требуют взятку": Зеленский призвал украинцев к борьбе с коррупцией (видео)

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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о любых коррупционных проявлениях и сразу обращаться в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

"Дорогие украинце, я часто призывал вас принять участие в каком-то челендже или флешмобе. Сейчас пришло время для самого масштабного, принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хештегов. Нужно только одно – жить по закону", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что власти нужна помощь граждан и отметил, что невозможно возродить экономику, если люди не будут платить налоги – от олигарха и до водителя такси.

"Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или если будете становиться сооучастниками распилу государственных средств. Сейчас я обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или какую-либо другую коррупционную схему – пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях. Вот телефон – 0800503200 – это горячая линия НАБУ (Национального антикоррупционного бюро). Звоните и сообщайте, а правоохранители будут реагировать и наказывать", – сообщил президент.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект об обличителях коррупции. Документом предлагается, что обличителю коррупции будет выплачиваться вознаграждение, если он сообщил и активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум.

В то же время политологи Дмитрий Васильев и Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечали, что для того, чтобы идея о защите и поддержке обличителей коррупционеров эффективно работала в Украине, нужно нечто большее, чем просто принять закон. Они объяснили, будет ли работать идея защиты обличителей коррупции.

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