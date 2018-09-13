Эпидемия гриппа 2018-2019: что ждет Украину

В пятницу, 14 сентября 2018 года, в 14.00 в гостях у сайта "Сегодня" будет Людмила Владимировна Катреча, специалист по инфекционному контролю, координатор Ассоциации "Служба организации инфекционного контроля"

В связи с приближением сезона гриппа тема вакцинации становится все более актуальной. По прогнозам World Health Organization (WHO) в Украине в этом году эпидемия гриппа ожидается агрессивней, чем в прошлом сезоне. Причиной тому – сразу три штамма вируса, один из которых очень опасен – Michigan, разновидность штамма H1N1.

Готова ли Украина к борьбе с тяжелой болезнью? Как украинцам уберечься от тяжелых штаммов гриппа, и что делать, если заболел? На эти вопросы во время прямой онлайн-трансляции на сайте "Сегодня" ответит Людмила Владимировна Катреча, специалист по инфекционному контролю, координатор Ассоциации "Служба организации инфекционного контроля".

Смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте в пятницу, 14 сентября, в 14.00.