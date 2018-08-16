Итоги проекта "Мирное лето – детям Донбасса" в 2018 году Сегодня, 13:34 Просмотров: ...

20 августа 2018 года в 13.00, в пресс-центре "Сегодня" состоится брифинг, посвященный итогам проекта "Мирное лето – детям Донбасса" в 2018 году

Благодаря этому проекту Гуманитарного штаба Рината Ахметова 4 000 детей, проживающих в зоне вооруженного конфликта, смогли отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию. В брифинге примут участие представители Министерства социальной политики Украины, которые расскажут о государственных программах оздоровления детей. Участники: Владимир Вовк - и.о. директора Департамента защиты прав детей и усыновления Минсоцполитики; Татьяна Кухоцкая - директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова; Андрей Хворостянко - менеджер проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова; Аккредитация по телефону: +38 044 502 52 12 или по электронной почте press@fdu.org.ua Место проведения: пресс-центр "Сегодня", Киев, ул. Борщаговская, 152-Б.