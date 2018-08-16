Итоги проекта "Мирное лето – детям Донбасса" в 2018 году

Сегодня, 13:34

20 августа 2018 года в 13.00, в пресс-центре "Сегодня"  состоится брифинг, посвященный итогам проекта "Мирное лето – детям Донбасса" в 2018 году

Итоги проекта "Мирное лето – детям Донбасса" в 2018 году

 Благодаря этому проекту Гуманитарного штаба Рината Ахметова 4 000 детей, проживающих в зоне вооруженного конфликта, смогли отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию.

В брифинге примут участие представители Министерства социальной политики Украины, которые расскажут о государственных программах оздоровления детей.

Участники:

Владимир Вовк - и.о. директора Департамента защиты прав детей и усыновления Минсоцполитики;

Татьяна Кухоцкая - директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова;

Андрей Хворостянко - менеджер проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова;

Аккредитация по телефону: +38 044 502 52 12 или по электронной почте press@fdu.org.ua

Место проведения: пресс-центр "Сегодня", Киев, ул. Борщаговская, 152-Б.
Гуманитарный штаб Рината Ахметова, брифинг, Мирное лето, департамент защиты прав детей и усыновления

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