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Быстро, просто, безопасно:

Почему стоит пользоваться онлайн-банкингом?

Оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома, пополнить мобильный телефон в течении минуты, перевести деньги родным и близким, не стоя в очередях, заказать доставку любимой еды в любой удобный момент… Еще несколько десятилетий назад это звучало как сцены из фантастического фильма о далеком будущем, но сегодня все это уже реальность, благодаря онлайн-банкингу.

Если у вас возникли мысли: «О, нет-нет, это все сложно и не для меня», вам обязательно нужно ознакомиться с этим материалом. Поверьте, это поможет вам облегчить себе жизнь и тратить время на любимые занятия, а не на очереди в банковских отделениях.

Польза интернет-банкинга не только в сэкономленном времени, но и в деньгах, ведь комиссии за проведение операций онлайн минимальны или же вовсе отсутствуют в отличии от обслуживания в отделениях банка. Кроме того, пользование интернет-банкингом в нынешних условиях карантина позволяет минимизировать общение с людьми и помогает, таким образом, уберечь себя и своих близких.