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Быстро, просто, безопасно:
Почему стоит пользоваться онлайн-банкингом?

Оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома, пополнить мобильный телефон в течении минуты, перевести деньги родным и близким, не стоя в очередях, заказать доставку любимой еды в любой удобный момент… Еще несколько десятилетий назад это звучало как сцены из фантастического фильма о далеком будущем, но сегодня все это уже реальность, благодаря онлайн-банкингу.

Если у вас возникли мысли: «О, нет-нет, это все сложно и не для меня», вам обязательно нужно ознакомиться с этим материалом. Поверьте, это поможет вам облегчить себе жизнь и тратить время на любимые занятия, а не на очереди в банковских отделениях.

Польза интернет-банкинга не только в сэкономленном времени, но и в деньгах, ведь комиссии за проведение операций онлайн минимальны или же вовсе отсутствуют в отличии от обслуживания в отделениях банка. Кроме того, пользование интернет-банкингом в нынешних условиях карантина позволяет минимизировать общение с людьми и помогает, таким образом, уберечь себя и своих близких.

4
подтвердить регистрацию вводом PIN-кодом банковской карты на виртуальной клавиатуре

Что такое онлайн-банкинг?

Онлайн-банкинг — это дистанционное банковское обслуживание в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в интернет. То есть если у вас есть смартфон, ноутбук, планшет или стационарный компьютер, вы легко можете осуществлять банковские операции, не выходя из дома.

Как это работает, давайте рассмотрим на примере самого крупного и популярного банка Украины – Приватбанка.

1
Для начала нужно скачать мобильное приложение «Приват24» или зайти на сайт privat24.ua и зарегистрироваться:
2
Указать номер финансового мобильного телефона
3
подтвердить операцию через прием звонка или введение одноразового пароля из SMS-уведомления
4
подтвердить регистрацию вводом PIN-кодом банковской карты на виртуальной клавиатуре
5
придумать и ввести пароль из как минимум шести символов (максимум 15), состоящий из букв и цифр
6
указать действующий адрес электронной почты (e-mail)
7
согласиться с условиями и правилами предоставления банковских услуг нажав соотвествующую галочку.

Возможности Приват24

После этой несложной процедуры регистрации вы можете пользоваться всеми сервисами и преимуществами банка в онлайн-режиме:

  • Управлять картой/счетом (получать выписки по карте, менять кредитные лимиты, переводить средства между своими счетами, менять Pin-код карты, включать или отключить карту для оплат в интернете, блокировать, закрывать и перевыпускать карту, подключать SMS-информирование и изменять настройки информирования),
  • Оплачивать коммунальные услуги,
  • Осуществлять денежные переводы,
  • Открывать, закрывать и пополнять депозиты,
  • Подавать заявки на оформление кредитов,
  • Покупать валюту,
  • Получать консультации от банковских работников через онлайн-чаты в круглосуточном режиме.

Кроме чисто банковских операций, Приват24 дает возможность осуществлять ряд дополнительных услуг, что довольно-таки удобно. Благодаря онлайн-банкингу Приват24 можно:

пополнять мобильный телефон
совершать покупку билетов и оплаты проезда в общественном транспорте
заказывать и оплачивать такси
оформлять дисконтные карты, автостраховку
покупать подарочные карты
заказывать доставку цветов, еды, воды и т.п.

Безопасность превыше всего

Возможности и большой перечень услуг – безусловно, очень хорошо, но только в том случае, если это все надежно защищено, поэтому в Приват24 предусмотрена многоуровневая система безопасности.

Во-первых, для доступа в этот онлайн-банкинг используются два пароля – постоянный, установленный лично вами, и динамический, для подтверждения операций в системе. Динамический пароль каждый раз генерируется новый и приходит на ваш телефон.

Во-вторых, установлены ограничения на сумму операций в течение дня и в течение месяца.

В третьих, для шифрования передаваемых данных система использует SSL-протокол, обеспечивающий защищенные соединения между web-сервером и браузером клиента.

Кроме этого, каждая операция в онлайн-банкинге сопровождается информированием по нескольким каналам оповещения:

  • Приват24,
  • Viber,
  • SMS-информирование (бесплатно на сумму от 1000 грн),
  • Почта.

Это позволяет вам постоянно контролировать все операции, проведенные по вашим счетам и картам.

Если вас по каким-то причинам не устраивает действующий канал информирования, вы легко можете изменить его в Приват 24.

Наша жизнь стремительно двигается вперед. И, благодаря техническому прогрессу, мы имеем возможности, о которых раньше люди не могли даже и мечтать. Поэтому необходимо пользоваться современными достижениями, тем более, если это проще простого, как интернет-банкинг. Потратьте несколько минут – и сэкономьте в итоге много-много времени, усилий и денег. Оно того точно стоит!