Оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома, пополнить мобильный телефон в течении минуты, перевести деньги родным и близким, не стоя в очередях, заказать доставку любимой еды в любой удобный момент… Еще несколько десятилетий назад это звучало как сцены из фантастического фильма о далеком будущем, но сегодня все это уже реальность, благодаря онлайн-банкингу.
Если у вас возникли мысли: «О, нет-нет, это все сложно и не для меня», вам обязательно нужно ознакомиться с этим материалом. Поверьте, это поможет вам облегчить себе жизнь и тратить время на любимые занятия, а не на очереди в банковских отделениях.
Польза интернет-банкинга не только в сэкономленном времени, но и в деньгах, ведь комиссии за проведение операций онлайн минимальны или же вовсе отсутствуют в отличии от обслуживания в отделениях банка. Кроме того, пользование интернет-банкингом в нынешних условиях карантина позволяет минимизировать общение с людьми и помогает, таким образом, уберечь себя и своих близких.
Онлайн-банкинг — это дистанционное банковское обслуживание в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в интернет. То есть если у вас есть смартфон, ноутбук, планшет или стационарный компьютер, вы легко можете осуществлять банковские операции, не выходя из дома.
Как это работает, давайте рассмотрим на примере самого крупного и популярного банка Украины – Приватбанка.
После этой несложной процедуры регистрации вы можете пользоваться всеми сервисами и преимуществами банка в онлайн-режиме:
Кроме чисто банковских операций, Приват24 дает возможность осуществлять ряд дополнительных услуг, что довольно-таки удобно. Благодаря онлайн-банкингу Приват24 можно:
Возможности и большой перечень услуг – безусловно, очень хорошо, но только в том случае, если это все надежно защищено, поэтому в Приват24 предусмотрена многоуровневая система безопасности.
Во-первых, для доступа в этот онлайн-банкинг используются два пароля – постоянный, установленный лично вами, и динамический, для подтверждения операций в системе. Динамический пароль каждый раз генерируется новый и приходит на ваш телефон.
Во-вторых, установлены ограничения на сумму операций в течение дня и в течение месяца.
В третьих, для шифрования передаваемых данных система использует SSL-протокол, обеспечивающий защищенные соединения между web-сервером и браузером клиента.
Кроме этого, каждая операция в онлайн-банкинге сопровождается информированием по нескольким каналам оповещения:
Это позволяет вам постоянно контролировать все операции, проведенные по вашим счетам и картам.
Если вас по каким-то причинам не устраивает действующий канал информирования, вы легко можете изменить его в Приват 24.
Наша жизнь стремительно двигается вперед. И, благодаря техническому прогрессу, мы имеем возможности, о которых раньше люди не могли даже и мечтать. Поэтому необходимо пользоваться современными достижениями, тем более, если это проще простого, как интернет-банкинг. Потратьте несколько минут – и сэкономьте в итоге много-много времени, усилий и денег. Оно того точно стоит!