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Современные технологии в корне изменили нашу жизнь, наполнив ее множеством новых возможностей. Среди них, безусловно, онлайн-банкинг – сервис, который позволяет осуществлять различные банковские и другие операции в любое время и в любом месте, даже не выходя из дома.

Если вы еще не подключились к онлайн-банкингу, рекомендуем вам это сделать, а дальше шаг за шагом открыть для себя возможности, которые позволят в дальнейшем не стоять в очередях, экономить время для полезных и приятных занятий, а также в нынешней сложной эпидемиологической ситуации уберечь себя и своих родных. Как же это работает, давайте разберемся на конкретных примерах.

Оплатить коммуналку без очереди

Все обязаны платить за коммунальные услуги. Вы задумывались хотя бы раз, сколько времени каждый месяц тратили на это занятие? Добраться до отделения банка, выстоять очередь, пообщаться с банковским работником, выполнить необходимую процедуру, вернуться домой… Это забирает в среднем около часа, а то и больше. А теперь представьте себе, что все это можно сделать за пять минут!

Какой же алгоритм действий по оплате коммуналки в Приват24?

  • Создайте новый шаблон в меню «Мои платежи».
  • Ввести сумму платежа и добавить его в корзину.
  • Подтвердить оплату.

Чтобы создать шаблон , найдите нужное вам предприятие по одному из запросов:

  • Название предприятия
  • Расчетный счет получателя
  • ЕГРПОУ (ОКПО) получателя

В результатах поиска вы найдете существующие шаблоны, которые можно использовать для оплаты. В шаблоне все необходимые реквизиты добавляются автоматически, в зависимости от того, какой адрес указан клиентом и внесен в базу банка.

После добавления платежа в «Корзину», данный шаблон сохранится автоматически в меню «Мои платежи», что облегчит вам оплату коммунальных услуг в следующем месяце. Если Вы не обнаружили в списке нужный вам шаблон, то можете создать «бездоговорной платеж», выбрав «Ввести реквизиты вручную» (ниже результатов поиска). Также можно добавить адрес самостоятельно, нажав на кнопку "Добавить адрес" в меню «Мои платежи».

Все готово! Коммуналка оплачена, можно осваивать другие навыки по работе с онлайн-банкингом Приват24.

Пополнить мобильный за 1 минуту

Пополнить счет мобильного телефона через Приват24 еще проще. Это можно сделать двумя способами.

Способ 1:

  • На главной странице приложения Приват24 (внизу) нажать «Пополнить».
  • Ввести номер телефона, сумму и карту, с которой будет списана сумма.
  • Нажать «Далее», ввести пароль Приват24.

Способ 2:

  • В меню «Связь» выбрать «Пополнение мобильного».
  • Ввести номер телефона, сумму и выбрать карту, с которой списана сумма.
  • Нажать «Далее», подтвердить паролем в Приват24.

Итак, коммунальные услуги оплачены, мобильный телефон пополнен, можно порадовать кого-то из близких денежным переводом.

Перевести деньги, не выходя из дома


  • 1Выберите во вкладке «Все услуги» пункт меню «Платежи – Перевод на карту ПриватБанка или «Переводы – На карту Visa/MasterCard любого банка мира – Создать».
  • 2Выберите номер карты, с которой хотите произвести платеж, и валюту перевода, затем введите номер карты получателя и сумму перевода. Нажмите «Продолжить».
  • 3После проверки наличия карты в системе, укажите сумму перевода. Нажмите «Продолжить». Вы можете уведомить о переводе получателя, для этого нужно указать его номер мобильного телефона или e-mail.
  • 4Вы увидите реквизиты получателя и отправителя, а также размер комиссии. Проверьте все реквизиты платежа. Если все верно, отправьте платеж в корзину.
  • 5В следующем окне нажмите кнопку «Подтвердить».
  • 6Для подтверждения платежа введите пароль, который пришел на ваш телефон. Средства будут зачислены на карту получателя в течение ближайшего времени.

Покупать и днем, и ночью

Освоив выше перечисленные процедуры, вы уже легко и уверенно сможете гулять просторами интернет-магазинов и оплачивать любые покупки онлайн. А это позволит вам сэкономить:

  • во-первых, деньги, ведь в интернете цены ниже в среднем на 25%;
  • во-вторых, время, так как вам не нужно посещать торговые точки, общаться с продавцами и подстраиваться под часы работы того или иного магазина. Интернет-магазины работают круглые сутки, без выходных и перерывов.

Расплачиваться в онлайн-магазинах можно любой картой ПриватБанка.

Предлагаем вам ознакомиться с несколькими советами, которые позволят покупать в интернете легко, выгодно и безопасно.

  • Перед проведением оплаты в интернет-магазине проверьте, открыта ли ваша карта для расчетов в интернете (это можно сделать в Приват24).
  • В целях безопасности установите интернет-лимит на ваших картах. Это сумма, больше которой нельзя потратить с карты в течение календарного месяца. Установить или изменить интернет-лимит вы можете в любое время в Приват24 (меню «Мои счета» > «Управление картой/счетом» > «Оплата в Интернете»).
  • Для большего удобства используйте специальную интернет-карту. Просто переведите на нее необходимую сумму и не беспокойтесь о счете основной карты, ведь вы ее нигде не указываете. Интернет-карта – это виртуальная карта, с нее нельзя снять наличные через банкомат или расплатиться ею в обычном магазине. Карта выпускается и обслуживается бесплатно, оплата покупок картой – без комиссий.
  • Для покупок на украинских сайтах достаточно указать номер карты, срок действия и CVV2-код, который написан на обратной стороне карты (рядом с последними 4 цифрами номера карты). Но, в целях безопасности, никогда не передавайте этот код и другие данные вашей карты посторонним.
  • Сравнивайте цены товаров. Цены в интернет-магазинах могут значительно отличаться. Разница в стоимости одного и того же товара может доходить до 30%. Товары, с покупкой которых вы еще не определились, складывайте в корзину на сайтах и не оплачивайте сразу, ведь многие интернет-магазины отслеживают «брошенные корзины» и придумывают различные способы, как вас вернуть, например скидки.
  • Читайте отзывы, и вы сможете оценить как преимущества товара, так и его недостатки.
  • Покупайте в известных интернет-магазинах, ведь они дорожат своим именем и могут себе позволить внушительный штат поддержки клиентов. Именно такие магазины стоит выбирать для совершения безопасных и комфортных покупок.

Как видите, пользоваться онлайн-банкингом Приват24 совсем несложно. Но если у вас будут возникать какие-то вопросы или сложности, всегда можно обратиться в онлайн-чат банка с круглосуточной поддержкой, где вам в любой день и в любое время суток ответят на все ваши вопросы. Согласитесь, это очень удобно.