Современные технологии в корне изменили нашу жизнь, наполнив ее множеством новых возможностей. Среди них, безусловно, онлайн-банкинг – сервис, который позволяет осуществлять различные банковские и другие операции в любое время и в любом месте, даже не выходя из дома.
Если вы еще не подключились к онлайн-банкингу, рекомендуем вам это сделать, а дальше шаг за шагом открыть для себя возможности, которые позволят в дальнейшем не стоять в очередях, экономить время для полезных и приятных занятий, а также в нынешней сложной эпидемиологической ситуации уберечь себя и своих родных. Как же это работает, давайте разберемся на конкретных примерах.
Все обязаны платить за коммунальные услуги. Вы задумывались хотя бы раз, сколько времени каждый месяц тратили на это занятие? Добраться до отделения банка, выстоять очередь, пообщаться с банковским работником, выполнить необходимую процедуру, вернуться домой… Это забирает в среднем около часа, а то и больше. А теперь представьте себе, что все это можно сделать за пять минут!
Какой же алгоритм действий по оплате коммуналки в Приват24?
Чтобы создать шаблон , найдите нужное вам предприятие по одному из запросов:
В результатах поиска вы найдете существующие шаблоны, которые можно использовать для оплаты. В шаблоне все необходимые реквизиты добавляются автоматически, в зависимости от того, какой адрес указан клиентом и внесен в базу банка.
После добавления платежа в «Корзину», данный шаблон сохранится автоматически в меню «Мои платежи», что облегчит вам оплату коммунальных услуг в следующем месяце. Если Вы не обнаружили в списке нужный вам шаблон, то можете создать «бездоговорной платеж», выбрав «Ввести реквизиты вручную» (ниже результатов поиска). Также можно добавить адрес самостоятельно, нажав на кнопку "Добавить адрес" в меню «Мои платежи».
Все готово! Коммуналка оплачена, можно осваивать другие навыки по работе с онлайн-банкингом Приват24.
Пополнить счет мобильного телефона через Приват24 еще проще. Это можно сделать двумя способами.
Способ 1:
Способ 2:
Итак, коммунальные услуги оплачены, мобильный телефон пополнен, можно порадовать кого-то из близких денежным переводом.
Освоив выше перечисленные процедуры, вы уже легко и уверенно сможете гулять просторами интернет-магазинов и оплачивать любые покупки онлайн. А это позволит вам сэкономить:
Расплачиваться в онлайн-магазинах можно любой картой ПриватБанка.
Предлагаем вам ознакомиться с несколькими советами, которые позволят покупать в интернете легко, выгодно и безопасно.
Как видите, пользоваться онлайн-банкингом Приват24 совсем несложно. Но если у вас будут возникать какие-то вопросы или сложности, всегда можно обратиться в онлайн-чат банка с круглосуточной поддержкой, где вам в любой день и в любое время суток ответят на все ваши вопросы. Согласитесь, это очень удобно.