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Современные технологии в корне изменили нашу жизнь, наполнив ее множеством новых возможностей. Среди них, безусловно, онлайн-банкинг – сервис, который позволяет осуществлять различные банковские и другие операции в любое время и в любом месте, даже не выходя из дома.

Если вы еще не подключились к онлайн-банкингу, рекомендуем вам это сделать, а дальше шаг за шагом открыть для себя возможности, которые позволят в дальнейшем не стоять в очередях, экономить время для полезных и приятных занятий, а также в нынешней сложной эпидемиологической ситуации уберечь себя и своих родных. Как же это работает, давайте разберемся на конкретных примерах.

Оплатить коммуналку без очереди

Все обязаны платить за коммунальные услуги. Вы задумывались хотя бы раз, сколько времени каждый месяц тратили на это занятие? Добраться до отделения банка, выстоять очередь, пообщаться с банковским работником, выполнить необходимую процедуру, вернуться домой… Это забирает в среднем около часа, а то и больше. А теперь представьте себе, что все это можно сделать за пять минут!