Управляем кредитом, не выходя из дома

Владельцы кредитов также легко и просто могут погашать их через Приват24. Как это работает?

1 Заходим в личный кабинет в Приват24.

Заходим в личный кабинет в Приват24. 2 Переходим в раздел «Мои платежи» < «Создать новый платеж».

Переходим в раздел «Мои платежи» < «Создать новый платеж». 3 Вводим получателя.

Вводим получателя. 4 Нажимаем «Погашение кредитов».

Нажимаем «Погашение кредитов». 5 Вводим в поле номер вашего договора и нажимаем кнопку «Дальше».

Вводим в поле номер вашего договора и нажимаем кнопку «Дальше». 6 Подтверждаем сумму оплаты и нажимаем «Добавить платеж в корзину».

Подтверждаем сумму оплаты и нажимаем «Добавить платеж в корзину». 7 Заходим в «Корзину платежей» и подтверждаем платеж.

Обратите внимание, что комиссия за оплату кредита в Приват24 составляет всего 1 гривну, независимо от суммы платежа. В то же время в отделении банка она составит 1% от суммы.

В случае, если вы воспользовались кредитным лимитом, предоставленным вам ПриватБанком, то процедура его погашения через Приват24 будет еще проще. Для этого надо зайти во вкладку «Все услуги» < «Перевод средств между Вашими счетами», выбрать, с какой и на какую карту/счет будет проводиться погашение.

Стоит отметить, что клиенты ПриватБанка имеют возможность онлайн оформлять быстрые кредиты в размере до 50 тысяч гривен сроком на 12 или 24 месяца без предоставления каких-либо документов. Но, обратите внимание, что в нынешний момент оформление таких кредитов приостановлено в связи с внедрением банком оперативных мероприятий на период карантина.

Конечно же, далеко не все кредиты можно оформить в режиме онлайн, но сократить свое время пребывания в банке можно. Каким же образом? Вновь-таки на помощь приходит Приват24.

Заходим в собственную учетную запись в Приват24.

Выбираем раздел «Все услуги».

Открываем вкладку «Кредиты» и подаем заявку, нажав на пункт «Заявка на кредит».

Как видите, многие банковские операции можно осуществлять в режиме онлайн, экономя, таким образом, свое время, усилия и деньги. А в случае возникновения каких-то вопросов или сложностей, всегда можно обратиться в онлайн-чат банка с круглосуточной поддержкой, где вам в любой день и в любое время суток ответят и помогут.