Вы наконец-то пришли к тому, что ваши деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом, и решили оформить депозит? Хотите также расспросить банковских работников о возможности открытия кредита? А еще заодно и поменять валюту? Не спешите изучать часы работы ближайшего к вам отделения банка, ведь все это можно сделать, не выходя из дома.
Давайте выясним, как же это работает на примере онлайн-банкинга Приват24.
Чтобы ваши деньги начали приносить доход, стоит положить их на депозит. Давайте же рассмотрим алгоритм, как это можно сделать в Приват24.
Следить за всеми своими действующими сбережениями вы можете в меню «Депозиты» - «Активные депозиты».
Как видим, это очень быстро и совсем несложно. Еще проще пополнять депозиты через Приват24. Для этого нужно:
Если вы по каким-то причинам решили закрыть свой депозит, в онлайн-банкинге это у вас займет не больше минуты. Стоит просто зайти в меню «Депозиты» < «Активные депозиты», выбрать депозит, который хотите закрыть, нажать кнопку «Изменить», а затем – «Разорвать досрочно».
Обратите внимание, что в Приват24 есть очень удобная услуга под названием «Копилка». Это депозитный вклад, который дает возможность накапливать средства с ваших карт при помощи автоматических отчислений. Вы выбираете условия накопления – и на их основании ваша «Копилка» регулярно пополняется в автоматическом режиме. Для вас это будет незаметно, а в итоге денег на счету будет накапливаться больше и больше.
Если у вас есть желание купить/продать доллары или евро, не обязательно искать точки обмена валют - вы можете воспользоваться этим сервисом в Приват24. Последовательность действий здесь такая:
Если у вас нет валютной карты – не беда. Ее можно открыть всего за несколько секунд, нажав на кнопку «добавить карту» на главной странице Приват24.
Владельцы кредитов также легко и просто могут погашать их через Приват24. Как это работает?
Обратите внимание, что комиссия за оплату кредита в Приват24 составляет всего 1 гривну, независимо от суммы платежа. В то же время в отделении банка она составит 1% от суммы.
В случае, если вы воспользовались кредитным лимитом, предоставленным вам ПриватБанком, то процедура его погашения через Приват24 будет еще проще. Для этого надо зайти во вкладку «Все услуги» < «Перевод средств между Вашими счетами», выбрать, с какой и на какую карту/счет будет проводиться погашение.
Стоит отметить, что клиенты ПриватБанка имеют возможность онлайн оформлять быстрые кредиты в размере до 50 тысяч гривен сроком на 12 или 24 месяца без предоставления каких-либо документов. Но, обратите внимание, что в нынешний момент оформление таких кредитов приостановлено в связи с внедрением банком оперативных мероприятий на период карантина.
Конечно же, далеко не все кредиты можно оформить в режиме онлайн, но сократить свое время пребывания в банке можно. Каким же образом? Вновь-таки на помощь приходит Приват24.
Как видите, многие банковские операции можно осуществлять в режиме онлайн, экономя, таким образом, свое время, усилия и деньги. А в случае возникновения каких-то вопросов или сложностей, всегда можно обратиться в онлайн-чат банка с круглосуточной поддержкой, где вам в любой день и в любое время суток ответят и помогут.