Из-за пандемии коронавируса Covid-19 многие страны ввели карантин, закрыв свои границы на въезд и выезд. В заложниках этой непростой ситуации оказалось очень много людей во всем мире: у кого-то карантинные ограничения временно разделили семью, кто-то не имеет возможности посетить родственников и друзей, у кого-то в другой стране бизнес, которым необходимо управлять, кто-то даже не может вернуться к себе домой. Поддержать, помочь, подставить плечо родным и близким, находящимся за рубежом, можно, благодаря международным переводам.
Согласно статистике, через крупнейший украинский банк ПриватБанк только в апреле этого года было осуществлено более миллиона международных переводов, а количество операций по перечислению денег за рубеж через онлайн-банкинг в период карантина выросло на 20%.
Всего несколько кликов – и ваша денежная поддержка порадует адресата, легко преодолев границы. А вы, в свою очередь, можете получить приятные бонусы в виде кешбэка или возможности выиграть различные призы.
Согласно закону о финансовом мониторинге, вступившем в силу с 28 апреля этого года, сумма одной международной транзакции с карты на карту увеличилась с 15 000 грн. до 29 999 грн. Но в день вы можете не ограничиваться одним денежным переводом.
Также при условии отсутствия признаков рискованности выросли лимиты и для SWIFT-переводов без подтверждающих документов: из 150 000 грн. до 400 000 грн. (в эквиваленте с другой или на другую валюту).
Через Приват24 международные переводы можно осуществить несколькими способами:
Давайте же рассмотрим, как же это работает.
Если вы хотите перевести или получить средства с карты на карту, вам необходимо:
Обратите внимание, что через Приват24 можно как отправить, так и получить перевод с карты любого банка мира, за исключением банковских карт Ирана, Ирака, Сирии, Кубы, Северной Кореи, Судана, Южного Судана.
Интернет-банкинг Приват24 позволяет перевести и получить средства с помощью различных систем международных переводов:
Международные переводы SWIFT – это удобный способ отправить денежные средства практически в любую страну мира со своего счета на счет физического или юридического лица в любое время, не выходя из дома. Они очень удобны для перевода денег родственникам и друзьям, оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, бронирования гостиничных номеров, оплаты за учебу, отдых или лечение.
При этом вам предоставляется широкий выбор валют перевода: не только доллары и евро, но и английские фунты стерлингов, польские злотые, швейцарские франки, российские рубли и многие другие.
Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться как валютным счетом, так и гривневым.
Пошаговую видеоинструкцию для SWIFT-переводов смотрите на видео
Стоит отметить, что зачисление денег получателю зависит от банков-корреспондентов, участвующих в прохождении перевода. В среднем это занимает один день, при этом 40% переводов могут уже через пять могут быть на счету у получателя.
В случае возникновения каких-то вопросов или трудностей при осуществлении SWIFT-переводов через Приват24 можно обратиться на линию помощи по e-mail swift@privatbank.ua или телефонам +38 (073) 900 00 04 (з 9:00 до 21:00) и +38 (073) 900 00 02 (для VIP-клиентов круглосуточно).
В нашей жизни случаются разные ситуации, порой даже совсем неожиданные, но часто, благодаря современным технологиям, можно легко, быстро и просто найти оптимальный выход. Международные переводы через онлайн-банкинг Приват24 – это прекрасная возможность для поддержки родных и близких, несмотря даже на расстояние в тысячи километров и закрытые границы.