Из-за пандемии коронавируса Covid-19 многие страны ввели карантин, закрыв свои границы на въезд и выезд. В заложниках этой непростой ситуации оказалось очень много людей во всем мире: у кого-то карантинные ограничения временно разделили семью, кто-то не имеет возможности посетить родственников и друзей, у кого-то в другой стране бизнес, которым необходимо управлять, кто-то даже не может вернуться к себе домой. Поддержать, помочь, подставить плечо родным и близким, находящимся за рубежом, можно, благодаря международным переводам.

Международные переводы в период карантина

Согласно статистике, через крупнейший украинский банк ПриватБанк только в апреле этого года было осуществлено более миллиона международных переводов, а количество операций по перечислению денег за рубеж через онлайн-банкинг в период карантина выросло на 20%.

Всего несколько кликов – и ваша денежная поддержка порадует адресата, легко преодолев границы. А вы, в свою очередь, можете получить приятные бонусы в виде кешбэка или возможности выиграть различные призы.