ДТП в Кривом Роге: появились новые подробности смерти подозреваемого

Смерть Александра Волкова, подозреваемого в совершении страшного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 11 человек, была биологической. Никаких признаков насилия не обнаружено. Об этом сообщил представитель заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрий Маслак "Громадскому радио".

Врачи диагностировали у подозреваемого острую сердечную недостаточность, которая, вероятно, стала причиной смерти. Медики также подтвердили, что в СИЗО Волков попал с раком легкостигмоидного отдела толстой кишки, а также канцероматозом брюшной полости. Кроме этого, в результате ДТП Волков получил несколько закрытых переломов ребер, закрытую травму головы и разрыв левого легкого, сообщил Маслак.

По его словам, о плохом самочувствии Волкова утром 5 мая сообщил его сокамерник.

"Утром 5 мая сокамерник Волкова сообщил старшему по корпусу, что заключенному Волкову стало плохо. По прибытии персонал обнаружил Волкова на его спальном месте без признаков жизнедеятельности. Имеющихся признаков насильственной смерти обнаружено не было. Немедленно вызвали реанимационную карету скорой помощи, с 10:40 до 11:10 медицинский персонал проводил реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали", – рассказал Маслак. В 11:10 врачи констатировали смерть Волкова, сказал он.

Окончательная причина смерти Волкова будет установлена после вскрытия, уточнил Маслак.

Напомним, 3 мая подозреваемого по делу ДТП в Кривом Роге, где погибли 11 человек, перевели из больницы в следственный изолятор.

Как известно, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошло утром 17 апреля.