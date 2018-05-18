18-летний парень избил до смерти бездомного и положил под поезд в Каменском

Сегодня, 13:18

Между подозреваемым и бездомным возник конфликт, который привел к трагедии

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Полиция Каменского Днепропетровской области задержала 18-летнего парня, которому выдвинуто подозрение в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, приведших к смерти человека. Об этом сообщает "МІС".

В ходе выяснения обстоятельств происшествия, стало известно, что 13 мая поздно ночью подозреваемый находился в зале ожидания железнодорожного вокзала. Там же проводил время и 37-летний бездомный мужчина. Между ними возник конфликт, в ходе которого 18-летний юноша нанес бездомному множественные удары по голове и туловищу. После того, как он потерял сознание, перетащил его тело на железнодорожную платформу, а сам скрылся с места преступления.

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Пострадавший был доставлен в реанимацию одной из больниц города. Но спасти его не удалось. От тяжких телесных повреждения мужчина скончался.

На сегодняшний день 18-летнему юноше избрана мера пресечения в виде содержания по страже.

Напомним, в Сумах сняли на видео, как копы издеваются над бездомным. На кадрах видно, как двое "стражей порядка" вначале опрашивают мужчину без обуви, сидящего на лавке перед подъездом.

А в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского.

Также мы писали, что из офиса одной из компаний, расположенных в аэропорту Шарля-де-Голя в Париже бездомному удалось вынести 300 тысяч евро и спокойно покинуть аэропорт.
убийство, тело, бездомный

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